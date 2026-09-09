Municipales 2026: Peña usa actos oficiales del Gobierno para preselitismo de la ANR

De acuerdo con la comunicación oficial, este miércoles, el presidente de la República, Santiago Peña, comenzó su jornada “recorriendo el departamento Central para entregar las llaves de nuevas viviendas a numerosas familias”.

Uno de los distritos visitados en el marco de estas actividades oficiales fue la ciudad de Limpio, donde el titular del Ejecutivo apareció acompañado, no solo del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; también estuvo flanqueado por la diputada de Central, Johana Vega (ANR – HC), a quien agradeció por su respaldo a los proyectos del Gobierno desde la Cámara Baja.

Pero una de las presencias más llamativas fue la del candidato colorado a la Intendencia de Limpio, Manuel Aguilar, a quien el mandatario respaldó públicamente tras la entrega de una vivienda en el marco del Programa Che Róga Porã 3.0.

“Acá nuestro querido amigo y candidato Manuel Aguilar. Todo el apoyo del Gobierno Nacional, todo el apoyo mío para que Limpio realmente sea una de las ciudades más pujantes del Paraguay”, expresó Peña entre aplausos.

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Siguiendo el recorrido por Limpio, Peña y la comitiva encabezaron la entrega de viviendas a la Comisión Sagrados Corazones, donde también estuvo presente el intendente actual, Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA), a quien el presidente felicitó en un momento de su alocución y hasta bromeó haciendo mención de su pasado liberal: “Optaciano, más allá de que no somos del mismo partido...antes éramos del mismo partido (risas) pero quiero reconocerte mi querido Optaciano”.

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Acto seguido, Santiago Peña, nuevamente aprovechó el momento para ensalzar la figura de su candidato.

“Mi querido Manuel, una gran responsabilidad. Y vos tenés que saber que acá vas a tener un presidente de la República que va a estar a tu lado, Manuel Aguilar, para poder hacer de Limpio la ciudad más desarrollada del departamento Central”, dijo Peña.

Manuel Aguilar, quien en 2021 ya perdió frente al más longevo de los Gómez Verlangieri -clan que gobierna Limpio desde los 90, con una irrupción colorada en 2015- se enfrentará en octubre al concejal Juancho Gómez, hijo de Ángel “Toto” Gómez, exconcejal y exintendente ya fallecido.

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Candidato colorado en inauguración de comisaría

También este miércoles fue inaugurada la nueva sede de la Comisaría 3ª Central, de la ciudad de Luque. Del acto participaron el ministro del Interior, Enrique Riera, así como el comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero y el actual jefe municipal, Carlos Echeverría (ANR – HC).

Pero además del intendente saliente, estuvo presente alguien que espera sucederlo en el cargo. Se trata del candidato colorado Hugo “Hugui” Farías, quien durante la actividad estuvo al lado del viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez.

Su rival en la contienda de octubre, el liberal Manolo Achucarro -actual concejal- confirmó a ABC que ningún edil del PLRA fue invitado al acto, pese a que, según dijo, fueron ellos quienes aprobaron el pedido de desafectación de la propiedad municipal que hoy es sede de la nueva comisaría.

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