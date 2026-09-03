Mirtha Fernández lleva cinco testigos que “no recuerdan mucho” sobre obras fantasmas

La intendenta Mirtha Fernández (PLRA) afronta juicio oral por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 1199 millones en su gestión 2019.

El Ministerio Público sostiene que la construcción de parques infantiles y empedrados se ejecutaron posterior a la denuncia planteada por cuatro concejales colorados y que se pagó dos veces por el mismo concepto.

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Mirtha Fernández presentó ante la Contraloría General de la República facturas que avalaban las obras ejecutadas en el 2019, sin embargo, los concejales tras verificar los sitios en el 2021 no se encontraron con los trabajos y radicaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Aparentemente, una vez descubierta la jefa comunal comenzó a ejecutar los trabajos, para lo cual desembolsó nuevamente dinero de otro periodo municipal, el del 2021-2022.

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Peritos no recordaron mucho

El primero en declarar fue el ingeniero agrónomo Emilio Téllez, quien se encargo de peritar las obras e indicó que las obras existieron y que con el paso del tiempo se generan una depreciación.

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El profesional manifestó que todas las obras estaban, pero no recordó en que fecha se ejecutaron. Indicó que el método realizado para su peritaje fue presencial y confirmó que existe devaluación por el paso del tiempo.

“Yo no puedo determinar la data de construcción, yo le doy el valor de cuando yo hago el peritaje. La tasación que yo hice fue sobre la situación actual”, manifestó el perito.

El ingeniero dio datos muy vagos, no pudo confirmar que las obras que verificó eran las que estaban en duda, pero dijo que revisó toda la lista que se le otorgó y que si encontró los trabajos ejecutados.

La fiscal Luz Guerrero le preguntó que si su constatación se dio mediante el contrato de las obras donde debían estar las especificaciones técnicas, y el perito indicó que no accedió a ningún contrato, solo le dieron una planilla para controlar las obras.

El segundo perito en declarar fue Benjamín Mareco, agrimensor, quien dijo que un hermano de la intendenta le llevó como “baqueano” para identificar las zonas de obras y que mediante un sistema satelital fue marcando cada trabajo.

En su testimonio indicó que encontró la construcción de un parque infantil fuera de los límites de Valenzuela.

Obras “antes de la pandemia”

El tercer testigo fue Odilón Velázquez, frentista de la calle Juan Cancio Flecha en donde documentalmente se ejecutó una cuadra de empedrado, manifestó que se construyó una vereda y estacionamiento en frente a su casa en el 2019.

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Manifestó que estaban entre 4 y 6 personas trabajando antes de la pandemia y usaban carretillas y elementos básicos para la construcción. Agregó que dejaban sus herramientas en su vivienda.

En su turno, Cesar Ríos, frentista del barrio San Francisco, dijo que cerca de su casa se construyó un empedrado, pero no recordó el nombre de la calle en donde vive, solo atinó a decir que era antes de la pandemia del Covid-19 cuando vio a los obreros trabajando.

Agregó que su casa está a 20 metros del empedrado y que solo se hizo una cuadra, pero pese a eso no recordó cuantos días de trabajo hubo. Su declaración fue muy imprecisa.

Por último declaró, Antonio Espínola, poblador del barrio San Francisco frentista de la calle 12 de junio, donde también se construyó una cuadra de empedrado.

El testigo manifestó que vio maquinarias en la calle antes de la pandemia y que se hizo una cuadra de empedrado.

La siguiente jornada de juicio está marcada para el próximo martes 8 de setiembre a las 10:30 en donde la defensa de Mirtha Fernández se comprometió a traer a ochos testigos que sostendrán que las obras se ejecutaron en tiempo y forma.