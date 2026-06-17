Fiscalía verificó obras en Valenzuela en causa que involucra a la intendenta

La diligencia fiscal se llevó a cabo este miércoles en tramos viales donde, según los documentos, se realizaron empedrados y enripiados durante la gestión de Mirtha Fernández (PLRA). La fiscal Betty Brítez investiga supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

De acuerdo con la investigación fiscal, el daño patrimonial ocasionado a la Municipalidad del distrito de Valenzuela, departamento de Cordillera, rondaría los G. 300 millones, debido a desembolsos efectuados con recursos del Fonacide para obras que presuntamente no fueron realizadas. Para respaldar dichos pagos se habrían presentado documentos con datos falsos.

Uno de los hechos investigados guarda relación con un contrato suscrito entre la Municipalidad de Valenzuela y la firma La Constructora O.R., representada por el Ing. Óscar Rodas. A la firma se le encargó la construcción de un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, específicamente en el acceso a la Escuela Básica N° 2246 Santa Catalina, según documentos.

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Verificaciones

Sin embargo, según verificaciones realizadas por el Ministerio Público en registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013. Ante esta situación, la Fiscalía sospecha que se habría simulado la ejecución del proyecto, ocasionando un perjuicio de G. 174.931.000, y se habría remitido información presuntamente falsa a los organismos de control.

Otro punto bajo investigación corresponde a la compra de cargas de ripio para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada. El contrato fue adjudicado por G. 124.300.000 a la empresa Proyectos y Construcciones, representada por María Liz Fleitas.

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Los investigadores manejan indicios de que los trabajos no habrían sido ejecutados y que, para justificar el desembolso, se habría utilizado documentación relacionada con una obra distinta a la efectivamente adjudicada.

Las pericias realizadas servirán para determinar el estado real de las obras y fortalecer los elementos de prueba dentro de la causa, indicó la fiscal.

Antecedentes de Mirtha Fernández

Mirtha Fernández está en pleno juicio por una presunta “tragada” de G. 1.199 millones durante su gestión en 2019 y también está imputada en otra causa por presunta lesión de confianza por G. 300 millones de su gestión 2022.

Fernández está al frente de la administración municipal desde diciembre de 2010; además, fue la precandidata a concejal más votada en las internas liberales del pasado 7 de junio.

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