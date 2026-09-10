Celeste Amarilla enfrenta a Blanca Ovelar por resultados de PISA: “Usted también fue parte de esto”

La legisladora colorada disidente Blanca Ovelar, exministra de Educación, ayer en el espacio de oradores en el Senado realizó una extensa intervención sobre los resultados obtenidos por Paraguay en la evaluación internacional PISA.

Señaló que, pese a que el sistema educativo dispone hoy de más recursos que hace 20 años, los indicadores continúan muy por debajo de la media latinoamericana en lectura, matemáticas y ciencias.

La senadora explicó que la evaluación fue realizada por primera vez en formato digital a 6.507 jóvenes de 15 años y mencionó además factores que afectan el desempeño de los estudiantes, como el ausentismo escolar, que alcanza al 59%, y el acoso escolar, con una cifra del 27,7%.

Celeste Amarilla cuestiona a su colega

Tras la intervención de Ovelar, Celeste Amarilla tomó la palabra y cuestionó que la exministra analizara la situación educativa sin asumir parte de la responsabilidad por el estado actual del sistema. “Señora senadora, primero le quiero decir que usted también fue parte de esto”, afirmó Amarilla.

La legisladora liberal hizo luego una referencia directa al tiempo en que Ovelar estuvo al frente del Ministerio de Educación, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y planteó que las deficiencias educativas no pueden atribuirse únicamente a las administraciones más recientes.

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“Si bien no se medía PISA en el periodo que usted estuvo, un chico que tenía seis años cuando usted salió del ministerio, cuando usted entró al ministerio, hoy tiene 26, este tampoco sabe leer”, disparó.

La frase generó un fuerte contraste entre ambas intervenciones: mientras Ovelar exponía los factores que explican los malos resultados de Paraguay en PISA, Amarilla puso el foco en la responsabilidad de quienes estuvieron al frente de la educación durante años.

Ovelar cuestiona los resultados de Paraguay en PISA

Durante su intervención, Blanca Ovelar puso énfasis en el retroceso y los bajos niveles registrados por Paraguay en las áreas evaluadas por PISA.

La senadora sostuvo que el país cuenta actualmente con mayores recursos que hace dos décadas, pero que ese incremento no se tradujo en mejores indicadores educativos. En ese sentido, destacó la necesidad de analizar las condiciones que rodean a los estudiantes y que terminan afectando su rendimiento.

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Entre los factores señalados, mencionó el ausentismo escolar y el acoso dentro del ámbito educativo, dos problemas que, según expuso, tienen incidencia directa sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

En medio de su crítica, “¿Dónde se forman los maestros? ¿Dónde está la formación docente? ¿Qué clase de universidades aprueba el Senado para formar a los maestros? ¿Qué clase de universidades?“.