Pruebas Pisa: Paraguay cayó drásticamente en lectura bajo el gobierno de Peña

Según los datos oficiales del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA 2025, el puntaje promedio de Paraguay en lectura se desplomó de 373 a 352 puntos, lo que representa una pérdida neta de 21 puntos en apenas tres años. Con este resultado, el porcentaje de estudiantes paraguayos situados en los niveles de rendimiento más bajos (por debajo del nivel básico) trepó del 65% registrado en 2022 a un alarmante 77%.

Es decir, según la prueba, emprendida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que publicó este martes su más reciente informe, 8 de cada 10 alumnos paraguayos de 15 años no entienden lo que leen. La medición anterior, realizada en 2022, señalaba que en ese momento eran 6.5 de cada 10 los alumnos que no lograban interpretar textos básicos.

Al desglosar los niveles de desempeño, la crisis de aprendizaje se vuelve aún más profunda: el 44% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 1a —la categoría más crítica de la evaluación—, mientras que un 33% apenas alcanza el Nivel 1a. Solo el 24% de los jóvenes de 15 años logró posicionarse por encima del 1a, en los niveles intermedios (2, 3 y 4) de competencia lectora.

Paraguay registró el desplome más severo de toda Latinoamérica en comprensión lectora en comparación con la medición de 2022. El resultado ubica al país en el fondo de la tabla regional (puesto 11 de 13 participantes), solo por encima de República Dominicana (346 puntos) y Guatemala (337 puntos), y cada vez más alejado de países vecinos como Chile (436) y Uruguay (423).

Caída en Pisa contrasta con millonarios desembolsos del Gobierno en lectura

En tres años de gestión de Luis Ramírez, al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Gobierno no logra despuntar; manteniéndose la crisis del sistema educativo en general; y también la crisis en el aprendizaje en particular.

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El 21 de setiembre del 2023, el titular de la cartera anunció un mega proyecto para “mejorar la comprensión lectora” con una inversión inicial de US$ 12 millones. el programa fue denominado “Ñe’ēry”.

“Hoy, cada día me llama más gente que está leyendo cuentos. Hay padres de familia que están leyendo cuentos con sus hijos; volvió la historia de contar los cuentos. Había sido que podemos encontrarnos los seres humanos para compartir historias, los abuelos comenzaron a contar historias”, había asegurado Luis Ramírez durante el lanzamiento del programa.

Un año más tarde, docentes de escuelas públicas cuestionaron el plan debido a que pese a la millonaria inversión anunciada, debieron armar bibliotecas y rincones de lectura en las aulas con recursos de sus propios bolsillos. Además, los profesores afirman que desde ese momento la burocracia aumentó, ya que deben remitir reportes casi diarios a cada supervisión de la zona sobre el trabajo que realizan con los niños en aula.

Compras sin contenido claro y adjudicadas al entorno familiar de Peña

En diciembre del año pasado, el ministro Luis Ramírez aprobó – a través de Itaipú -, la adquisición de libros de lectura por US$ 7,3 millones, sin un diseño pedagógico claro, según habían denunciado más de 40 empresas editoriales de la Cámara del Libro de Asunción y la Academia de Lengua Guaraní.

La millonaria licitación para la provisión de los libros escolares terminó beneficiando a una firma vinculada a un pariente del presidente Santiago Peña, cuestionando la transparencia y la efectividad del gasto público en medio del colapso del rendimiento educativo.

La firma beneficiada fue Atlas Representaciones S.A., cuyo director general es Fernando Moreira, esposo de Silvia “Chichi” Gadea —prima de la primera dama, Leticia Ocampos— y primo político del presidente Santiago Peña. La adjudicación también fue cuestionada por las editoriales y gremios docentes debido a un pliego que presentaba requisitos excluyentes.

El matrimonio Moreira - Gadea, participaba en ese tiempo activamente de eventos en Mburuvicha Róga. De hecho, fueron fotografiados oficialmente en el primer almuerzo presidencial en este sitio, el 15 de agosto del 2023, cuando Peña asumió como titular del Ejecutivo.

Cuando Peña prometió una mejor educación

Luego de jurar en el cargo, y como primera actividad oficial como Presidente de la República, el 16 de agosto del 2023, Santiago Peña - acompañado del ministro de Educación-, llegó a la escuela República Federal de Alemania en Asunción. Leyó un cuento a los alumnos y les prometió trabajar por la educación.

“Para mí es un gran honor que la primera actividad que hago es venir a compartir con niños. Lo más importante para un niño es la educación, y quiero trabajar por la educación”, había asegurado el presidente.

Como demuestran los resultados internacionales, la promesa de una mejor educación para las niñas, niños y adolescentes paraguayos es hoy una materia aplazada en su Gobierno. Lejos del compromiso asumido en sus primeros días de gestión, el país continúa igualmente en el furgón de cola de la región con una inversión educativa que apenas alcanza el 3,4% del PIB.

¿Qué dice el MEC sobre el rezago en las pruebas? El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró a ABC que el viernes, explicarán los motivos de la caída en las pruebas, en una conferencia de prensa.

Estrepitosa caída en Ciencias

Durante el lanzamiento regional para América Latina y el Caribe, que se realizó de forma online esta mañana en Argentina, expertos internacionales destacaron que países como Paraguay registraron una diferencia más marcada en relación a los demás participantes, tal como ocurrió con Lectura.

“En Ciencias se ven las buenas noticias para Costa Rica, El Salvador y Uruguay, pero nuevamente Paraguay cae bastante”, explicó Alejandro Ganimián, docente y experto argentino en Educación.

Paraguay cayó 13 puntos en Ciencias con respecto a la prueba anterior realizada en el 2022. Mientras que hace 4 años alcanzó un puntaje global de 368, en el 2025, logró apenas 355.

En Matemáticas, los estudiantes paraguayos mantienen más o menos el mismo margen que en 2022, aunque también registran una caída de 4 puntos. Además, Paraguay se mantiene en el último lugar en Matemáticas en la región: 9 de cada 10 alumnos no pueden resolver problemas básicos. Se encuentra por debajo de Guatemala y República Dominicana.