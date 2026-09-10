Crisis en salud: Congreso intermediará ante el Ejecutivo para destrabar reclamo salarial

Al término del encuentro entre las autoridades del Senado y los representantes del Sinamed, la vocera del gremio, Rossana González dijo que los legisladores se comprometieron a intermediar por ellos ante el Poder Ejecutivo. No obstante, sentenció que no pueden llevar la propuesta a la asamblea y levantar el anuncio de huelga porque todavía no tienen una “propuesta real”.

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González valoró el esfuerzo del Congreso. Dijo que al inicio del conflicto no tenían ninguna línea de comunicación con la ministra de Salud, Teresa Barán, mientras que ahora “ya tenemos una conversación abierta”.

Recalcó que los presentes de ambas Cámaras se comprometieron a mediar con sus colegas para “llegar a un resultado lo antes posible”.

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Señalaron que los parlamentarios también les hicieron llegar “un mensaje de parte del Presidente de la República, donde nos contó, nos dijo que está dispuesto a resolver este problema”.

No llevarán propuesta a asamblea

González destacó, no obstante, que la solución está todavía en presupuestar esto. “Nosotros no tenemos todavía el dinero, existen US$ 67 millones aparentemente en el Ministerio de Salud, pero ellos tendrían que hacer la división, tendrían que ver cuánto es el monto que le va a corresponder a cada médico en el reajuste, una proyección real y nos tienen que dar ese monto”, aseveró.

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Sostuvo que, por ello, no pueden llevar esta propuesta a asamblea. “Nosotros seguimos firmes en una huelga nacional de médicos hasta que no tengamos algo concreto en manos”.

“Mañana o el lunes vamos a tener definido”, dijo Chase

Por su parte, el senador cartista Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, justificó el rol del Legislativo asegurando que buscan actuar de nexo político para resolver el conflicto: “Nosotros somos un vínculo, una herramienta política para resolver esta crisis del sistema de salud, que esperemos se resuelva cuanto antes”, afirmó.

La propuesta oficial enviada por la cartera sanitaria consistía en destinar US$ 67 millones para el escalafón, pero fue rechazada por los médicos al pretender modificar el esquema vigente y no garantizar un salario básico digno. El gremio exige mantener el escalafón actual, definir un piso salarial claro y fijar la fecha exacta de cobro. Hasta el momento, el único punto de acuerdo es el pago por días feriados.

“Creo que mañana o el lunes vamos a tener definido esto”, auguró Chase sobre los plazos para una eventual respuesta del Ejecutivo.