“Peña está dispuesto a resolver el problema”, dijo Latorre a Sinamed

Concluyó la primera reunión del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) en el Congreso. Sus representantes fueron recibidos por Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, quien escuchó nuevamente el planteamiento del gremio, que mantiene vigente una convocatoria a huelga nacional para el 21 y 22 de septiembre.

Según lo informado por la doctora Rossana González, secretaria general del sindicado, Latorre se comprometió a mediar con sus colegas a fin de encaminar un resultado favorable al reclamo del sector. Asimismo, les informó que el presidente de la República, Santiago Peña, tiene la voluntad de destrabar la crisis.

“Nos hizo llegar un mensaje de parte del presidente de la República (…) Nos dijo que está dispuesto a resolver este problema”, contó la sindicalista.

Respecto al núcleo del problema que queda por resolver para que la crisis sea totalmente destrabada, González señaló que radica en el presupuesto. “Nosotros no tenemos todavía el dinero. Existen 67 millones de dólares aparentemente en el Ministerio de Salud, pero ellos tendrían que hacer la división. Tendrían que ver cuánto es el monto que le va a corresponder a cada médico en el reajuste, una proyección real y nos tienen que dar ese monto”.

Expectantes a una propuesta concreta

Tanto la doctora Rosanna González, como la doctora Shirley Ferreira, indicaron que continúan expectantes de una propuesta real y concreta por parte del Ejecutivo, antes de convocar nuevamente a una asamblea para informar a sus pares, teniendo en cuenta que para dentro de poco más de 10 días está programada una nueva huelga nacional.

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“Nosotros seguimos firmes en una huelga nacional de médicos hasta que no tengamos algo concreto en mano”, remarcó González.

En ese sentido, reiteró que antes de tomar una decisión respecto a “ceder” en sus reivindicaciones, deben conocer la propuesta final.

Por su lado, Ferreira enfatizó que el deseo de los médicos de que el análisis presupuestario se dé a través de los canales que corresponden y de esa manera el reclamo gremial tenga un manto de legitimidad.

“Nosotros queremos que se respeten los canales pertinentes, porque eso va a reforzar el pedido en el sentido de darle legitimidad. Tiene que partir del Ejecutivo. Ellos tienen que hacer las proyecciones que correspondan y ver hasta qué punto pueden ellos reajustar para llegar a un objetivo concreto. Nosotros queremos que el presupuesto siga su orden natural (…) Ese proceso queremos que se haga tal cual corresponde según la ley presupuestaria”, dijo.

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Niegan “radicalización” y reivindican derecho a la huelga

Las médicas respondieron a los sectores que acusan al Sinamed de adoptar una postura radical haciendo un llamado a huelga nacional. En ese sentido, remarcaron que las convocatorias a paro, tanto en esta ocasión como en la anterior, a finales de agosto, se realizaron con la anticipación debida, con el fin de que la población evite agendar consultas y reiteraron que la atención en urgencias estará garantizada.

“Acá hay que dejar claro: nosotros como ciudadanos paraguayos, ¿tenemos derecho a ir a una huelga? Sí. ¿Eso significa que somos nosotros radicales? No; significa que estamos ejerciendo el derecho pleno que está en la Constitución Nacional (…) Cuando hay una huelga, se trabaja por sistema de guardia. Están garantizados todos los servicios. Nosotros somos médicos muy responsables”, afirmaron.

Renuncias, en stand by por pedido de ministra

Rossana González contó que la renuncia de médicos a sus vínculos en el Ministerio de Salud, se encuentra actualmente en stand by, por pedido de María Teresa Barán. Es decir, mientras se mantengan estas reuniones con el Gobierno, no habrá dimisiones; no obstante, la médica recalcó que se llegó a esa instancia por el “ninguneo” del Ejecutivo.

“El mensaje de las renuncias es la insatisfacción que uno tiene dentro del Ministerio de Salud. Y más, ¿por qué llegaron los colegas a la renuncia? Por el ninguneo que se tuvo de parte del Gobierno en su momento. Hoy, ¿esto cambió? Sí, cambió. Es decir, ayer propusieron el piso salarial. Y ayer recién, después de varias reuniones y varias explicaciones, ellos entendieron que nosotros no estamos detrás de un escalafón", dijo.

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