Política
10 de septiembre de 2026 a la - 10:41

Gobernadores colorados apelan a la unidad con miras a las elecciones municipales

Una gran cantidad de colorados llega hasta la sede de la ANR para felicitar a Horacio Cartes por su cumpleaños
Una gran cantidad de colorados llega hasta la sede de la ANR para felicitar a Horacio Cartes por su cumpleañosMariela Fretes

Gobernadores de la ANR emitieron un comunicado en que hacen un llamado a la unidad, evitar disputas internas y poner a disposición la “infraestructura institucional y el soporte” de sus gobernaciones, con el objetivo primordial de ganar la mayor cantidad de municipios el próximo, 4 de octubre.

Por ABC Color

Los 15 gobernadores departamentales pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR) emitieron un comunicado conjunto con motivo del aniversario número 139 del partido. En el documento, los jefes departamentales hacen un llamado a la unidad interna y prometen poner toda la infraestructura de sus instituciones al servicio de las próximas elecciones municipales.

En uno de los puntos, el escrito señala que la “infraestructura institucional y el soporte” estarán a disposición de los candidatos de la agrupación política en cada distrito. Es decir, las autoridades electas ofrecen abiertamente su capacidad y recursos gubernamentales para asegurar que sus candidatos ganen en cada municipio.

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Por otra parte, el pronunciamiento exige a sus miembros “deponer toda actitud” contraria a la nucleación y exige una lealtad absoluta. Este pedido de unidad actúa como un freno para tapar las peleas internas por poder y evitar que la ciudadanía o los propios afiliados cuestionen los fallos o la falta de resultados en las gestiones locales.

“Hoy la prioridad absoluta de la gran familia colorada es una sola: recuperar y ganar la mayor cantidad de municipalidades en todo territorio nacional”, expresa la misiva.

Exigen alineación interna y vetan discusiones sobre candidaturas posteriores

Otro de los puntos llamativos en el comunicado habla sobre una prohibición a cualquier debate sobre proyectos o candidaturas futuras, calificándolo de “inoportuno”. Al catalogar las críticas o las discusiones sobre el futuro como simples “cortinas de humo”, buscando silenciar el pensamiento crítico y evitar las “distracciones” que puedan afectar el “esfuerzo colectivo”.

Pese a que el discurso también apela al patriotismo y al “servicio a los más vulnerables”, la prioridad declarada no es resolver las necesidades urgentes de las comunidades, sino garantizar el triunfo electoral en todo el territorio nacional.

Comunicado impreso con texto en múltiples puntos sobre unidad y pacificación dentro del Partido Colorado en Paraguay.
Los 15 gobernadores del Partido Colorado publican un comunicado llamando a la pacificación dentro de sus filas en Paraguay.

“El único e innegociable objetivo que debe convocarnos es asegurar el triunfo contundente este 4 de octubre. Pretender instalar discusiones paralelas en este momento clave significa distraer el esfuerzo colectivo”, sostiene el mensaje.

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Por último, el manifiesto rechaza rotundamente las discusiones que busquen generar divisiones, tildándolas de “especulación”, una postura concertada por las máximas autoridades departamentales que reafirma el peso del aparato partidario sobre la gestión pública.