Ricardo Estigarribia: informe sobre Ueno debería ser “lapidario” si se ajusta a la verdad

En su sesión de ayer, la Cámara de Senadores aprobó un pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP), solicitando explicaciones sobre las operaciones de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada exsocios comerciales del presidente Santiago Peña - quien fue accionista del grupo empresarial que conglomera al banco hasta 2025 – y cuya elevada concentración de depósitos de fondos públicos en los últimos años ha sido objeto de cuestionamientos.

La aprobación de ese pedido de informes es llamativa porque fue iniciativa del oficialismo cartista en la Cámara Alta del Congreso, aliados del Poder Ejecutivo, y ha sido interpretada como un posible signo de una ruptura entre el presidente Peña y el movimiento cartista Honor Colorado que lidera Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) y expresidente de la República.

Referentes del cartismo en el Congreso han negado que exista un quiebre entre Cartes y el presidente Peña, y afirman que el pedido de informes sobre Ueno obedece a una intención de generar “transparencia” y cortar “rumores” de que privilegios irregulares han sido otorgados a ese banco.

Informe sobre Ueno debería ser “lapidario”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), dijo creer que el informe sobre Ueno que remita el BCP al Congreso debería ser “lapidario” si se ajusta a la verdad.

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El gobernador Estigarribia señaló que Ueno, un banco relativamente nuevo dentro del sistema financiero paraguayo, se fortaleció llamativamente durante el Gobierno de Santiago Peña y dijo que el BCP, otrora “garantía de independencia del sistema financiero”, parece haber olvidado esa independencia al no reaccionar ante factores preocupantes como la alta concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en esa institución.

Argumentó que Ueno se ha beneficiado enormemente de los depósitos de fondos del IPS que le fueron asignados “de forma dedocrática”, en una situación que ha vulnerado la libre competencia en el sector financiero.

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“Este banco hoy da tarjetas y créditos a casi el 40 por ciento del funcionariado público, el dinero del asegurado le retorna en préstamos y paga nuevamente intereses por eso”, dijo. “Es fácil hacer plata, dar préstamos, ganar intereses con plata del Estado”.

Candidatura presidencial en 2028

En otro momento, el gobernador Estigarribia comentó también sobre su precandidatura a la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que es uno de los virtuales precandidatos para representar a la oposición en las elecciones generales de 2028.

“Estamos construyendo, creo que nuestra candidatura va tomando forma”, dijo el gobernador liberal, quien comentó que su campaña se está “consolidando” y que ha comenzado a realizar viajes dentro y fuera del departamento Central para buscar el apoyo no solo de los votantes del PLRA, sino de “todos los sectores importantes”.

“En 2023 hubo una gran desconexión” entre la oposición y la ciudadanía

Dijo querer evitar errores cometidos por la oposición en la campaña previa a las elecciones generales de 2023, que fueron ganadas con contundencia por el Partido Colorado tanto a nivel del Gobierno central como en la mayoría de las gobernaciones departamentales. Una de las muy pocas excepciones a nivel departamental fue la victoria de Estigarribia en Central.

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“En 2023 hubo una gran desconexión, la oposición no supo interpretar las necesidades de la ciudadanía”, declaró. “Nosotros sí supimos interpretarlas y ganamos la Gobernación”.

Opinó que los alardes del Gobierno sobre una macroeconomía sólida no se traducen en un mejor pasar económico para el ciudadano común.

“Hoy el asalariado no llega al 20 de cada mes, no alcanza la plata, hay mucha inflación”, dijo. “Hablamos de una macroeconomía en crecimiento, pero no hay derrame en el sector humilde, vulnerable, trabajador”.