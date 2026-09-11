Crisis sanitaria: Lilian se defiende, tras críticas de gremios al acuerdo firmado con un sector

Ayer se firmó un acuerdo de entendimiento entre un sector de los médicos especialistas renunciantes y representantes del Estado, entre ellos la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la senadora colorada Lilian Samaniego y la del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Noelia Cabrera.

Luego de que las autoridades dieran difusión a la firma del acuerdo, tanto Sinamed, como las sociedades científicas salieron al paso para criticar y advertir que el acuerdo carece de garantías reales y que no responde a la exigencia del reajuste del salario piso de los médicos, además de insistir en que se mantiene firme la nueva huelga para el 21 y 22 de setiembre.

Incluso, los médicos que firmaron el acuerdo declararon tras la reunión que se sintieron engañados y manipulados por las autoridades. Además, según la senadora Esperanza Martínez, este acuerdo ni siquiera cuenta con la aprobación del presidente de la República, Santiago Peña.

Ante esto, hoy la senadora Lilian Samaniego convocó a una conferencia de prensa con algunos de los firmantes, durante la cual aseguró “desde el inicio dije que el diálogo destraba barreras, que tendría que haber voluntad política de ambos sectores para cerrar esta situación y así lo logramos”.

Precisó además que los médicos que participaron se reunieron a pedido de ella con el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez.

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“La propuesta de la ministra de Salud, que nadie sabe todavía, es primer vínculo, G. 6.500.000, segundo vínculo G. 13.000.000, tercer vínculo, G. 19.500.000. Esta es la tabla progresiva que va de abril de 2027, julio de 2027 y octubre de 2027, quiere decir que en un año, el año que viene, se culminan los tres vínculos”, detalló.

“Lo que resolvimos es lo urgente”, dice Samaniego

Cuestionada sobre si fue una maniobra para dividir al gremio médico, la senadora dijo que ahora hicieron “lo más urgente”, que es que los médicos firmantes empiecen a operar a partir del lunes, considerando además que sus renuncias debían ser aceptadas o rechazadas hoy, ya que se cumplió el plazo de preaviso.

Dijo que el segundo paso sería lograr el reclamo de Sinamed, el cual afirmó que no echó a perder con la firma de este acuerdo.

Cuando le consultaron el motivo por el cual realizó la reunión por fuera de la comisión de crisis instalada en la Cámara de Senadores, respondió “porque soy Lilian Samaniego y trabajo 24 horas para solucionar una crisis y yo no voy a estar esperando que convoquen a la reunión, a esto, no, ¿yo qué les dije el viernes?, ‘no duerman, esto es lo que más hoy es relevante para el Paraguay’, levantar la crisis, que los médicos operen”.

Al ser cuestionada sobre la falta de aprobación por parte de Santiago Peña al acuerdo, dijo que está aprobado con firma y sello por la cabeza del Ministerio de Salud.

Insistió en que no quiere que se divida el reclamo médico, además de aclarar en reiteradas ocasiones que los médicos firmantes no integran Sinamed, pero que apoyaron en todo momento las reivindicaciones del gremio.

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Dijo que pese al apoyo brindado al sindicato, denunciaron que no fueron incluidos en las mesas de trabajo o en las reuniones donde Sinamed fue invitado. Precisó que 446 renuncias fueron retiradas tras la firma del acuerdo.

Lo que dicen algunos de los médicos

Nélida Caballero, miembro de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, que participó en la reunión y firmó el acuerdo, dijo que en su ánimo no tuvo intención de “llevar agua a su molino, ni siquiera de dividir. Mi ánimo es el de trabajo y mejores condiciones para mis colegas”.

“A todos mis colegas que continuamente me están enviando todo tipo de mensajes, les digo que mi afán no es sacar ningún rédito personal, ni siquiera estar en boca, ni mucho menos pasar a otro estamento. Lo que yo hice a título personal como médico paraguayo, como madre, como mujer, como hija, como estudiante, como persona interesada es ser escuchados, ser visto y ser protagonistas de nuestra propia historia”(sic), detalló.

Agregó que es consciente de que a muchos no les gustó su decisión de firmar el acuerdo y retirar su renuncia, pero como anestesióloga tenía total libertad de firmarlo, de lo cual se hace cargo. Explicó además que con la firma del mismo se agregan más trabajo, porque deben formar mesas para discutir su situación.

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“A título personal como gremio anestesiólogo retiramos nuestras renuncias, ¿por qué?, porque deseamos empezar un diálogo y entablar un diálogo para que esto se lleve adelante”, dijo. Al consultarle si es que se sienten utilizados, respondió “para nada, yo me considero una persona inteligente”.

Médicos “presionados a tomar una decisión”

Por su parte, otra de las firmantes, Sara Burgos, quien dijo ser secretaria general del Sindicato de Anestesiólogos del MSP, argumentó que su presencia y firma se dieron porque estaban presionados a tomar una decisión, considerando que se cumplió con el plazo del preaviso de sus renuncias.

“En ningún momento nos ponemos en contra de lo que están haciendo los de Sinamed. En ningún momento manifestábamos que estamos en contra del piso salarial, porque también consideramos que es justo. Ellos dicen que nosotros nos dividimos ahora y estamos en contra de ellos. Solamente por parte de los especialistas es que retiramos las renuncias, nada más”, expresó. Reclamó que nunca fueron invitados a las reuniones del comité de crisis.

Carlos Giménez, otro de los médicos presentes, quien dijo hablar en nombre de sus compañeros neurocirujanos del Hospital del Trauma, también insistió en que dejaron sin efecto sus renuncias, pero que siguen apoyando la reivindicación de Sinamed.