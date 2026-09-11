Bancadas coloradas en Diputados preocupadas por la “salud” de sus votos y piden “concordia”

En ocasión del aniversario 139 del Partido Colorado, las bancadas del Partido Colorado en Diputados emitieron un comunicado en conjunto apelando a la “unidad y la concordia” al menos hasta las elecciones municipales del 4 de octubre próximo y pensando electoralmente en la “salud” del país.

“Hacemos un llamado a la unidad y a la concordia partidaria en todo el territorio nacional. Nos encontramos a días de una justa electoral de fundamental importancia, en la que los candidatos a intendentes y concejales de la Lista 1 (..), están compitiendo en todos los distritos de la República”, comienza señalando el comunicado difundido por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC).

El documento plantea cesar las “confrontaciones” enfocarse en “fortalecer la unidad y la concordia, y a concentrar nuestros esfuerzos en este desafío” electoral de cara al 4 de octubre.

El comunicado termina usando una palabra controvertida en el contexto de los reclamos de los médicos, como es “salud”, ya que cierra diciendo que “en este aniversario de nuestra inmortal ANR, recordamos con más fuerza que nunca, que no puede haber un 2028 sin un 2026 y que la salud del Paraguay depende de la salud del Partido Colorado”.

De manera casi inédita, el comunicado está firmado por las tres bancadas coloradas (Honor Colorado, la bancada oficialista “B” y la de Colorado Añeteté).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado Daniel Centurión, líder de la bancada de Añeteté, aclaró que la adhesión es con el fin de pregonar la “unidad con miras a las elecciones municipales” y “manteniendo nuestra identidad”.

De todos modos, enfatizó que ellos están, de hecho, trabajando con todas sus fuerzas por las candidaturas coloradas.

Cartistas peleados en al menos tres departamentos

Es en el bloque cartista donde se evidenciaron claras confrontaciones incluso tras las internas del pasado 7 de junio. La más evidente, en Ciudad del Este (Alto Paraná).

En dicho municipio, donde existe hegemonía del partido Yo Creo de Miguel Prieto desde hace tres elecciones, el equipo político del gobernador cartista de Alto Paraná, César “Landy” Torres y el empresario tabacalero allegado a Cartes, José Ortiz, tienen irradiado al clan Zacarías Irún.

Públicamente, Ortiz ha despreciado el apoyo en campaña a su candidato Rigoberto “Rigo” Chamorro por parte del Clan ZI, encabezado por el senador cartista Javier Zacarías Irún y su hermano, el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, esposo de la diputada cartista Rocío Abed.

También hay una fuerte confrontación abierta en San Pedro entre la diputada cartista Carmen Giménez y el Gobernador (también cartista) Freddy D’Ecclesiis, a quien la diputada culpa por la imputación de su marido y actual intendente de San Estanislao, Agustín Ovando.

Giménez forma parte del equipo político del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez (ANR, HC).

Otro lugar donde hubo una fuerte pelea, aunque ahora bajaron un poco los decibeles, es en Paraguarí entre el Clan Monges, encabezado ahora por la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR, HC), y el actual ministro de la Vivienda y virtual dupla presidencial, de Pedro Alliana para el 2028, Juan Carlos Baruja.