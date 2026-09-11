El reclamo de Lilian Samaniego a Cartes en el aniversario de la ANR

Hoy se conmemoró el 139 aniversario de fundación de la ANR con un acto central en la sede de la Junta de Gobierno con las autoridades del partido, referentes, legisladores y ministros del gobierno social durante el cual se realizó la entrega de una ofrenda floral en la que participó el presidente de la agrupación política, Horacio Cartes.

Cartes, en su discurso, instó a priorizar la salud pública al presidente de la República, Santiago Peña, quien tras varios años de ser afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se afilió a la ANR en el 2016 para participar de su primera interna para ser Presidente de la República, pero que perdió y recién consiguió en el 2023.

Hoy el gobierno colorado atraviesa una de las mayores crisis sanitarias con una segunda huelga en menos de un mes de médicos que reclaman reajuste salarial. La senadora colorada disidente, Lilian Samaniego, lamentó que no recibió invitación para el acto y que se enteró del mismo a través de los medios de comunicación, más considerando que fue la primera mujer que ejerció la presidencia del Partido Colorado entre los años 2008 y 2016.

“A mí, como miembro de la Junta de Gobierno, como expresidenta del Partido Colorado, de la crisis, del momento más nefasto del Partido Colorado, yo hoy no fui invitada al evento de los actos conmemoratorios en los 139 años de historia, que ya no me extraña. Le escucho al presidente del partido reclamar sobre la salud pública. La disidencia, en mi persona, hablo de los demás colegas y compañeros de la disidencia, todos colorados de toda la vida, estamos muy preocupados por la salud pública en nuestro país, pero nosotros nos ocupamos, no es que estamos preocupados y reclamamos”, refirió.

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“Parece que cree que es partido opositor”, reclama Lilian a Cartes

Lilian Samaniego arremetió contra el titular de la ANR cuestionando que el mismo parece creer que es partido opositor y lo responsabilizó de la situación que atraviesa el gobierno nacional.

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“¿Y qué hace él como tal?, ¿acaso convocó?, ¿acaso le llamó a la ministra, al Presidente de la República, al ministro de Economía? Él es presidente del partido de gobierno. Parece que cree que es partido opositor. ¡Usted es responsable, presidente Horacio Cartes! ¡Usted no tiene hoy autoridad moral para reclamar absolutamente nada!”, afirmó.

Acusó a Cartes de no respetar a los correligionarios que forman parte del bloque independiente.

“Usted no tiene autoridad moral porque jamás durante estos tres años de su presidencia tuvo la decencia y el decoro de convocarle a los correligionarios y correligionarias que formamos parte del partido y que gracias a nosotros, a la disidencia, hoy Santiago Peña es Presidente de la República y Pedro Aliana es Vicepresidente de la República. ¿O usted se olvida que solamente sacaron 500.000 votos y algo y nosotros sacamos 400.000 votos y algo, y unidos en la diversidad flamea la bandera del Partido Colorado en el Palacio de López?”, cuestionó.

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Criticó a Cartes de que durante estos tres años, solamente gobernó con un solo sector y que le gusta más reunirse con la oposición que con sus correligionarios, lo cual consideró irónico.

“No es mi presidente hoy”, dijo Samaniego a Cartes

Añadió que Cartes “no es mi presidente hoy”, porque no le representa ni a ella, ni a miles de colorados, e incluso sostuvo que los presidentes de seccionales deben “ir de la mano de un diputado o de un gobernador” para que Cartes los reciba.

Sin embargo, dijo que Cartes tiene tiempo aún de revertir la situación, considerando que se vienen grandes acontecimientos y desafíos para el Partido Colorado con las elecciones municipales del 4 de octubre y las elecciones generales del 2028.

“¡Asuma! No deje que los intrigantes que usted tiene a su alrededor, que solamente hizo de usted una persona quien no escucha, que la gente común no pueda acceder porque la intriga puede más que el coloradismo y la voluntad que usted tiene, y le dice una persona con humildad, pero que estuvo cerca de usted. Conozco que usted quiere sacar adelante a través del Partido Colorado al Paraguay, pero los intrigantes que tiene a su alrededor no le permiten. Deshágase de ellos. Tiene tiempo aún”, insistió.

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Agregó que hoy no existe nada más importante que levantar la medida de fuerza de los médicos, cuyos reclamos reconoció como legítimos y afirmó que dieron vuelta a la página de algo que era urgente tras el acuerdo al que llegaron un grupo de anestesiólogos y neurocirujanos con el gobierno que fue criticado y rechazado tanto por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) como por las sociedades científicas.

“Todos ellos (directores de las regiones sanitarias) han tenido una reunión virtual con la ministra de Salud para que a partir del lunes entre en vigencia las cirugías programadas debido al levantamiento de la huelga y de la no aceptación de las renuncias de los anestesiólogos y de los neurocirujanos, y de todos los médicos, finalmente”, refirió sobre el tema.

Sin embargo, desde Sinamed hoy, tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESs) reiteraron que la huelga para el 21 y 22 de setiembre sigue firme, al igual que su reclamo de reajuste salarial.