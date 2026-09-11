Hugo Meza apunta al Senado por los rumores de quiebre entre Peña y Cartes

El diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) intentó minimizar los rumores de un posible distanciamiento o quiebre entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado -y su sostén político- Horacio Cartes, apedreando al Senado, donde hay algunos que aparentemente tienen “fantasías” con el 2028.

“Hay unos cuantos sin voto, sin tropa, sin identidad territorial en el Senado que buscan rédito político para apuntalar alguna fantasía electoral para el 2028″, apuntó Meza, quien pese a que se le insistó optó por no dar nombres.

Sin embargo, sus expresiones se estarían refiriendo al senador cartista Gustavo Leite, que también hoy fue blanco de dardos por parte del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (Precandidato a la presidencia para el 2028 por HC).

“Hoy necesitamos salir a trabajar, ojalá esas personas que hablan muy bien por los medios de comunicación, que tiene tiempo de hacer tour de medios, puedan salir un poco a hacer un tour por por el interior de la República para apoyar los candidatos. No voy a dar nombre, el que se quiera poner el sayo que se ponga”, dijo Alliana.

Meza, al ser consultado si es que existe “peñismo” que eventualmente pueda sostener al mandatario, evitó la consulta diciendo que lo que hay es un “matrimonio” para gobernar.

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“Yo creo que hay un matrimonio político importante entre el presidente de la República, que es Santiago Peña y el presidente del Partido (Horacio Cartes) y nosotros que estamos acompañando como oficialismo vemos que hay una muy buena sintonía y hay críticas que hay que escuchar”, sostuvo.

Al ser insistido que hasta los matrimonios tienen sus desgaste y más en este caso donde es al menos la cuarta vez que Cartes reprende en público a Peña por la situación de Salud en su gobierno.

“Y el matrimonio hay que cultivar todos los días y fruto de ello le vimos hoy en el festejo a toda la cúpula del Gobierno y de la Junta de Gobierno enviando un mensaje de unidad”, acotó Meza.

El mismo alegó que supuestamente el gobierno de Peña no solo demostró estar preocupado, sino también ocupado en lograr una “mayor inversión” en Salud, y culpó de la falta de la solución de la crisis por la huelga de médicos a la poca “coordinación” entre los ministros de Economía, Óscar Lovera y la de Salud, María Teresa Barán.

“Evidentemente hay una preocupación y ocupación del gobierno del presidente Peña. Creo que falta una mayor eficiencia de las autoridades que hoy gerencian el Ministerio de Salud y que esté en consonancia con el Ministerio de Economía”, dijo.