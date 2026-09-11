Sole y Mario Ferreiro recorren el Mercado 4 con la mirada puesta en repetir el triunfo de 2015

Sole Núñez (Lista 4) compartió este mediodía un almuerzo en el Comedor del Mercado Nº 4, junto a la exsenadora Kattya González, el exintendente Mario Ferreiro, los senadores Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) e Ignacio Iramain (Ind.), y candidatos a concejales de la Lista 3.

Voceros de su campaña informaron que la candidata agradeció tanto el acompañamiento de la Lista 3 como el cálido recibimiento de las trabajadoras del comedor.

“Quiero agradecer a las cocineras, a las mujeres que siempre nos reciben tan bien acá, en el tradicional comedor del Mercado 4, la capital del trabajo en nuestra ciudad. Acá no hay discusión, si queremos la Asunción que nos merecemos, tenemos que apostar por un proyecto con gente comprometida, con este equipazo”, expresó Núñez.

Así también, la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) destacó el protagonismo de las mujeres como motor de transformación en diversos ámbitos.

“Es tiempo de mujeres”, dijo Esperanza

“Estamos aquí en un espacio mayoritariamente de mujeres. Es tiempo de mujeres, es tiempo de Sole Núñez y de darle una oportunidad a nuestra querida capital, para que cambie hacia el sueño que tenemos todos los asuncenos y las asuncenas. Vamos a ganar, a gobernar y a transformar Asunción con este equipo maravilloso”, expresó.

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Por su parte el exintendente Mario Ferreiro, forzado a renunciar en 2019 en una conspiración entre el cartismo, la Fiscalía y referentes de izquierda, también transmitió un mensaje de confianza en la victoria el próximo 4 de octubre.

La renuncia de Ferreiro permitió el ascenso de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) como intendente interino y su reelección en 2021.

Se puede ganar como en 2015, dice Mario Ferreiro

“Quiero dejar la certeza de que sí se puede ganar. No crean que no. Esto es muy importante, porque así también nos dijeron en el 2015 y, vaya si ganamos”, sostuvo Mario Ferreiro. Rememoró así su victoria sobre Arnaldo Samaniego (ANR), quien buscaba la reelección.

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“Esto es para toda la gente: para el colorado que está cansado, para el bañadense, para el habitante de los barrios residenciales. Asunción es para toda la gente y solamente una candidata que no tiene compromiso con el poder de turno va a poder gobernar para toda la gente”, agregó.

Por su parte, el senador Iramain y la exsenadora González también expresaron su respaldo a Sole.

“Sabemos que Sole gana y que va a ser nuestra intendenta”, reafirmó Kattya antes de dar paso al almuerzo compartido.