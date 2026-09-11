Tensión en el cartismo: En alusión a Leite, Alliana critica a quienes hacen “tours de medios”

“Hoy necesitamos que esas personas que hablan muy bien por los medios de comunicación, que tienen tiempo de hacer tours de medios, puedan salir un poco a hacer un tour por el interior de la República para apoyar a los candidatos”, expresó el vicepresidente de la República y futuro presidenciable de Honor Colorado para el 2028, Pedro Alliana. Fue al término del acto de conmemoración del 139 aniversario de fundación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), acto que se llevó a cabo en el Panteón Nacional de los Héroes.

Alliana fue consultado si sus críticas apuntaban al senador colorado cartista y exembajador en Estados Unidos, Gustavo Leite, uno de los senadores del oficialismo que más cuestionan la gestión del presidente Santiago Peña.

Respondió que no dará nombres. “El que quiera ponerse el sayo, que se ponga”, manifestó.

Consultado sobre la postura del expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), quien planteó que Peña debería apartarse de las derrotas o fracasos del Ejecutivo, Alliana rechazó esa posibilidad.

“Yo soy parte del Ejecutivo. No estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente de la República. Yo soy parte del Ejecutivo”, manifestó. Indicó que seguirá “haciendo reclamos y sugerencias” a Peña, incluso públicamente, pero sin apartarse de la gestión.

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“Santiago Peña es un compañero mío, así como un compañero del presidente del Partido Colorado. Y soy parte de este gobierno, con sus errores, con sus aciertos”, sostuvo.

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Tensión interna por Ueno y Salud

Esta semana se acrecentó la tensión entre el primer anillo del expresidente Horacio Cartes y la administración del presidente Santiago Peña. Dos cuestiones puntuales molestan al círculo más próximo al titular de la ANR y líder de Honor Colorado.

La crisis en salud pública, agravada desde hace semanas por la huelga de médicos en reclamo de reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo y por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales, es una de ellas.

En su discurso por la aniversario de la ANR, Horacio Cartes volvió a exhortar a Peña que su prioridad sea la salud pública ante el incesante reclamo ciudadano por las falencias y pidió priorizar los recursos y esfuerzos en ese ámbito.

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“En esta parte, apreciado presidente, también considero que es mi deber reiterarle una de las principales preocupaciones que hoy nos transmite nuestro pueblo: la situación de la salud pública”, expresó Cartes.

El exmandatario acotó que, si bien se reconocen los condicionantes presupuestarios de la administración central, la atención a los enfermos constituye un compromiso irrenunciable.

Otro frente de conflicto, fue el pedido de informes que presentaron senadores cartistas al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank, que lidera la captación de fondos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta entidad financiera propiedad del grupo Vázquez, tuvo vínculos comerciales con Santiago Peña hasta marzo del 2025.