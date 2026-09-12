Blanca Ovelar afirma que hay “mucho hartazgo” en los médicos y critica a Peña demorar el diálogo

La exministra de Educación, exprecandidata presidencial en el 2008 y actual senadora colorada desde el 2013, Blanca Ovelar (ANR-disidente) visitó No Tiene Nombre de ABC. La legisladora fue consultada sobre la crisis en salud pública y la anunciada otra huelga nacional de médicos convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) este 21 y 22 de este mes en todo el país. Será en reclamo de reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo y por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos.

Ovelar señaló que el Congreso Nacional tomó la aposta y “dio la cara por el gobierno de Santiago Peña. ”Porque desde el inicio no había un espacio permanente de diálogo. Se notaba que no había en salud. Esta crisis es sumamente profunda. No es una crisis caprichosa de unos cuantos referentes que quieren hacer su voluntad. Lejos está de eso", manifestó.

Seguidamente, la senadora Blanca Ovelar aseveró que “hay un hartazgo, un desgaste, un cansancio del personal médico”. “Yo tengo contacto cercano con gente que trabaja en terapia neonatal, en traumatología, en el hospital del trauma. Y se ven las carencias y se sufren las limitaciones que hay ahí en Instituto de Previsión Social (IPS). En el hospital regional de Concepción, tengo una sobrina que también trabaja allí y me suele contar las carencias y los dolores que sufre. Ella es ginecostétra. Y me dice, es mucho desgaste. Se requiere mucha vocación, es cierto, y mucho amor al ser humano. Pero todo eso no alcanza si no tienes lo básico en salud”, sostuvo la parlamentaria colorada disidente.

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“Como nunca hay carencias”, afirma Ovelar

En otro momento, la senadora colorada disidente Blanca Ovelar afirmó que en el sistema de salud pública se observa que hay carencias “como nunca”. Recordó una reciente reunión de senadores con el ministro de Economía, Óscar Lovera en sede legislativa, cuando acudió para presentar el Presupuesto General de la Nación 2027″.

El otro día el ministro Lovera, fue a presentar su presupuesto. Y contó cómo es que se llegó a ese monto. Y yo la verdad que me pareció así muy sorprendente cómo es que a ellos cuando empezó este gobierno nos dijeron que Marito (Abdo Benítez) dejó una deuda. Y que para pagar esa deuda, que naturalmente un Gobierno deja deuda al otro si las cosas continúan y no es que se cierran porque termina un periodo", cuestionó.

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“Hay obras en curso, eso pasó con todos los gobiernos. En contratos y todo eso. Que para cubrir esas deudas teníamos que aprobar un préstamo de 600 millones de dólares. Un préstamo externo. Y nosotros aprobamos eso. El Congreso aprobó casi por unanimidad. Todos nos hemos sumado y dijimos hay que darle la plata al Ejecutivo para que sane las arcas”, enfatrizó.