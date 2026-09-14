Chase dice que “habrá pesado” reclamo de Cartes en cambios en Salud

Isaías Fretes fue designado como nuevo ministro de Salud y el doctor Derlis León, como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS). El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, calificó como “muy positivo” el relevo en la conducción de ambas instituciones.

Sostuvo que ambos profesionales cuentan con una importante trayectoria dentro del sistema sanitario y que esa experiencia podría traducirse en mejores resultados para la ciudadanía.

“Es muy positivo, es un reclamo que hace tiempo veníamos hablando; el sistema de salud no estaba cumpliendo los objetivos que estaban trazados”, manifestó.

Asimismo, destacó la “extensa trayectoria” de León en salud pública y la experiencia acumulada por Fretes durante su paso por el IPS. “Creemos que van a tener un resultado positivo”, expresó.

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“La gestión es clave para mejorar el sistema”

Para Chase, las soluciones a la crisis sanitaria no pasan exclusivamente por mayores recursos económicos, sino también por cambios en la forma de administrar las instituciones.

“A veces no es lo más importante solo los recursos, es importante la gestión y cómo se atiende el sistema de cada institución. Creemos que va a haber un cambio”, afirmó.

El senador indicó además que existe confianza en la capacidad de Fretes para impulsar reformas dentro del Ministerio de Salud, atendiendo a que conoce de cerca las dificultades que enfrenta el sector.

Relativiza influencia de Cartes en la decisión

Consultado sobre si el llamado de atención realizado por el presidente de la ANR, Horacio Cartes, al mandatario Santiago Peña influyó en los cambios, Chase restó importancia a esa posibilidad.

No obstante, reconoció que las observaciones realizadas por el líder colorado en distintas ocasiones, incluida la última durante el acto por el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pudieron haber tenido algún peso en la decisión presidencial.

“Ese llamado de atención ya se dio en varias oportunidades y creo que habrá pesado seguramente”, comentó.

El pasado viernes, en el acto de aniversario del Partido Colorado, su titular, Horacio Cartes, había declarado: “Exhorto respetuosamente al presidente de la República aque ponga a la salud pública entre las prioridades centrales de su gestión”.

Afirma que la crisis sanitaria es estructural

El legislador evitó pronunciarse sobre las críticas que apuntan a una supuesta demora del presidente Peña para remover a la exministra María Teresa Barán, en medio de la crisis con los médicos del sistema público.

En ese sentido, sostuvo que los problemas del sector salud son más profundos y trascienden a una sola administración.

“La crisis es endémica en el sistema de salud, no es solamente la persona. Falta mucho por hacer y hay que corregir muchísimas cosas, no solamente lo presupuestario, sino también el funcionamiento y el sistema vigente”, señaló.

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Esperan soluciones al conflicto con los médicos

Chase afirmó que Fretes llega al Ministerio de Salud con conocimiento directo de la realidad que enfrentan los profesionales médicos, debido a su experiencia dentro del sistema sanitario.

Además, aseguró que el presidente Santiago Peña se encuentra enfocado en encontrar una salida al conflicto con los médicos, que ya se extiende por más de un mes.

Según el senador, la crisis sanitaria es una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.