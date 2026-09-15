Candidatos a la Intendencia de Ciudad del Este exponen propuestas ante estudiantes y obispo

Participaron del encuentro Daniel Pereira Mujica, de Yo Creo; Angélica Mora, del Partido de la Juventud; y Rigoberto Chamorro, de la ANR. La actividad fue organizada por la Pastoral Universitaria y la Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad del Este, con el objetivo de generar un espacio de diálogo ciudadano de cara a las próximas elecciones municipales.

Durante la apertura, monseñor Pedro Collar, obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, enumeró varios de los problemas que afectan a la capital del Alto Paraná, entre ellos la inseguridad, la exclusión social, la falta de oportunidades para los sectores vulnerables, las condiciones de los asentamientos, las inundaciones en zonas bajas y la situación de las personas en situación de calle y de las comunidades indígenas.

Mujica plantea una ciudad más tecnológica

El candidato de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, centró su exposición en la continuidad de las políticas implementadas desde 2019 durante la administración municipal de Miguel Prieto Vallejos.

Mujica sostuvo que, al asumir aquella administración, la Municipalidad de Ciudad del Este tenía G. 384.000 millones en deudas reclamadas y afirmó que actualmente se logró reducir el 90% de esa deuda a largo plazo.

En cuanto a infraestructura, dijo que anteriormente se ejecutaban entre 25 y 30 proyectos por año y que desde 2019 el promedio es de 300 obras anuales.

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El candidato anunció su intención de intervenir otras 100 plazas, mediante un programa que incluiría megaplazas, plazas intermedias y proyectos desarrollados conjuntamente con las comisiones vecinales.

El transporte público fue otro de los ejes de su propuesta. Mujica destacó la implementación del plan piloto con la adquisición de 20 buses eléctricos, cuya última cuota se pagará el próximo año.

En educación, propuso profundizar la incorporación de tecnología en las instituciones públicas, con iniciativas vinculadas a robótica, programación, informática e inteligencia artificial.

En el área de salud, planteó destinar recursos generados por la Terminal de Ómnibus al fortalecimiento de los dispensarios médicos municipales para mejorar la atención primaria en los barrios.

Chamorro propone viviendas económicas

Rigoberto Chamorro, candidato de la ANR, centró su discurso en las necesidades sociales de Ciudad del Este y cuestionó que, pese a los recursos que administra el municipio, persistan situaciones como la falta de viviendas y la presencia de personas en situación de calle.

Durante su exposición, el postulante colorado propuso un programa de viviendas económicas principalmente para personas en situación de calle, familias en extrema pobreza y habitantes de zonas bajas.

Chamorro explicó que tiene como referencia un modelo de viviendas de bajo costo que conoció en Brasil y cree que podría implementar en Ciudad del Este.

Además de sus propuestas, Chamorro dedicó parte de su intervención a relatar su historia personal de superación y llamó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades que brinda la educación.

Mora apuesta por recuperar el microcentro y fortalecer el control ciudadano

Por su parte, la candidata del Partido de la Juventud, Angélica Mora, presentó una propuesta basada en la participación ciudadana, la recuperación del microcentro y la atención de los sectores más vulnerables.

Mora aseguró que no pretende convertirse en una intendenta de oficina y afirmó que la ciudadanía debe asumir un papel central en el control de la gestión municipal.

Uno de sus principales compromisos es intervenir el microcentro durante los primeros 100 días de administración, al considerar que esta zona constituye uno de los principales motores económicos de Ciudad del Este y del país.

En materia ambiental y de infraestructura, planteó la construcción de una planta de tratamiento de efluentes y desagües cloacales, además de una planta recicladora destinada a mejorar la gestión de residuos y reducir los niveles de contaminación.

La candidata también propuso dejar de lado las disputas políticas y trabajar de manera coordinada con instituciones como la Gobernación, Itaipú, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y otras entidades públicas.

En el cierre, los tres candidatos buscaron dirigirse especialmente a los jóvenes. Mujica los instó a involucrarse en la construcción del futuro de la ciudad; Mora aseguró que su candidatura pretende representar a sectores que, según afirmó, no tienen voz; mientras que Chamorro pidió a los estudiantes aprovechar las oportunidades educativas y depositar su confianza en su propuesta.