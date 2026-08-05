Elecciones Municipales: Unidad absoluta de la oposición en CDE a favor de Dani Mujica

Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional la candidata liberal a la intendencia de Ciudad del Este, Laura Folle, declinó su candidatura a favor de Daniel Pereira Mujica (YoCreo).

La liberal estuvo acompañada del presidente del PLRA Alcides Riveros, y la senadora Yolanda Paredes (CN), con quienes mantenían un acuerdo de unidad en Ciudad del Este.

“En Ciudad del Este se realizó una medición y Mujica resultó mejor posicionado. Siguiendo las orientaciones del presidente, hoy venimos a apostar por la unidad”, dijo Laura Folle.

Instó también a otros candidatos de la oposición a declinar su candidatura a favor de los que mejor miden en sus distritos y, de esa manera llegar unidos el 4 de octubre para las elecciones municipales.

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Piden a Yo Creo a declinar

Por su lado, el presidente del PLRA, Alcides Riveros fue contundente al indicar que no hay 2028 sin el 2026, por lo que pide también madurez política a los líderes del Partido Yo Creo a declinar candidaturas donde el PLRA está mejor posicionado.

“No hay 2028 sin el 2026. Les pido madurez política como por ejemplo en Presidente Franco y Villa Elisa donde hay una supremacía del Partido Liberal y podríamos arriesgar la victoria si no llegamos unidos”, dijo Riveros.

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Manifestó que el PLRA demostró apertura al declinar la candidatura en Ciudad del Este y que ellos, como partido, también necesitan la demostración de grandeza de Yo Creo.

Sobre el punto la senadora Yolanda Paredes (CN) manifestó que ya empezaron a transitar la ruta hacia el 2028 por lo que están cimentando la base para llegar unidos.

“Ya empezamos a transitar la ruta del 2028 y es la base para llegar todos unidos, conversando y buscando la unidad”, sostuvo Paredes.

Aclaró que apoyan a Daniel Mujica para la intendencia, pero que en la lista de concejales siguen en alianza con el Partido Liberal.