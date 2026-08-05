Política
05 de agosto de 2026 a la - 11:53

Elecciones Municipales: Unidad absoluta de la oposición en CDE a favor de Dani Mujica

En conferencia de prensa el titular del PLRA anunció que Laura Folle declina su candidatura a favor de Mujica (Yo Creo).
(Izq. a Der) Cristhian Gonzalez (Asesor Jurídico PLRA), Sen. Ever Villalba (Mov. Frente Radical), Alcides Riveros (Pdte. PLRA), Laura Folle (Candidata a Intendente de CDE), Sen. Yolanda Paredes (Cruzada Nacional)

La liberal Laura Folle declinó su candidatura a la intendencia de Ciudad del Este a favor de Daniel Mujica (YoCreo) con lo que la oposición va completamente unidad para enfrentar al candidato del Partido Colorado Rigoberto Chamorro.

Por ABC Color

Durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional la candidata liberal a la intendencia de Ciudad del Este, Laura Folle, declinó su candidatura a favor de Daniel Pereira Mujica (YoCreo).

La liberal estuvo acompañada del presidente del PLRA Alcides Riveros, y la senadora Yolanda Paredes (CN), con quienes mantenían un acuerdo de unidad en Ciudad del Este.

“En Ciudad del Este se realizó una medición y Mujica resultó mejor posicionado. Siguiendo las orientaciones del presidente, hoy venimos a apostar por la unidad”, dijo Laura Folle.

Instó también a otros candidatos de la oposición a declinar su candidatura a favor de los que mejor miden en sus distritos y, de esa manera llegar unidos el 4 de octubre para las elecciones municipales.

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Piden a Yo Creo a declinar

Por su lado, el presidente del PLRA, Alcides Riveros fue contundente al indicar que no hay 2028 sin el 2026, por lo que pide también madurez política a los líderes del Partido Yo Creo a declinar candidaturas donde el PLRA está mejor posicionado.

“No hay 2028 sin el 2026. Les pido madurez política como por ejemplo en Presidente Franco y Villa Elisa donde hay una supremacía del Partido Liberal y podríamos arriesgar la victoria si no llegamos unidos”, dijo Riveros.

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Manifestó que el PLRA demostró apertura al declinar la candidatura en Ciudad del Este y que ellos, como partido, también necesitan la demostración de grandeza de Yo Creo.

Sobre el punto la senadora Yolanda Paredes (CN) manifestó que ya empezaron a transitar la ruta hacia el 2028 por lo que están cimentando la base para llegar unidos.

“Ya empezamos a transitar la ruta del 2028 y es la base para llegar todos unidos, conversando y buscando la unidad”, sostuvo Paredes.

Aclaró que apoyan a Daniel Mujica para la intendencia, pero que en la lista de concejales siguen en alianza con el Partido Liberal.