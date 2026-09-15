“Cartes marca la hoja de ruta”, afirma Leite y niega candidatura

“Quiero aclarar por única vez: no soy candidato a nada, no es tiempo electoral para mí. Yo sigo y apoyo las candidaturas del movimiento; Cartes marca la hoja de ruta y nosotros vamos por ese camino, así de simple. Soy senador de todos los paraguayos”, refiere un comunicado del senador Gustavo Leite (ANR-HC).

El legislador respondió así a los rumores en círculos políticos que lo vinculan con un supuesto interés a un cargo electivo en el 2028, como la vicepresidencia de la república por el movimiento Honor Colorado.

Esta versión quedó sepultada ante el anuncio del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, quien dio la “bendición” a Juan Carlos Baruja, como precandidato a vicepresidente de la República con miras a las elecciones generales de 2028.

El actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador con permiso será el compañero de fórmula del vicepresidente y futuro presidenciable oficialista Pedro Alliana por Honor Colorado.

La decisión de Cartes dejó sin chances al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y al gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, quienes tienen el respaldo de un grupo de diputados y jefes departamentales, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tensión en el cartismo: En alusión a Leite, Alliana critica a quienes hacen “tours de medios”

“Legislar con la gente”, dice Leite

En otro apartado de su comunicado, Gustavo Leite dijo que seguirá legislando “a favor de la gente, para que no falten medicamentos el año que viene”. “Y vamos a trabajar para que la gente sepa por qué se generó la deuda flotante.... y quiénes son los responsables!”, expresó el legislador colorado cartista.

Leite es desde hace varios meses, incluso antes de asumir brevemente el cargo de embajador en Estados Unidos de América (EE.UU.), un férreo crítico a la gestión del presidente Santiago Peña. En su momento dijo que en el gobierno de Cartes no había “olor a coima” y también criticó con dureza la política económica del Gobierno, en particular al entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Recientemente, Leite fue uno de los senadores colorados cartistas firmantes del proyecto de resolución por el cual se solicita pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (Grupo Vázquez), exsocios comerciales de Santiago Peña.

Esta entidad bancaria acumula millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Estado, montos que crecieron enormemente desde la asunción de Peña, el 15 de agosto de 2023.

Lea más: Beto Ovelar lamenta “imagen de fisura interna” que presenta Honor Colorado

Otro punto de críticas de algunos senadores colorados cartistas, entre ellos Leite, fue la crisis sanitaria, motivada por la huelga de médicos, que reclamaron un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, además de la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.

Solo tras varios reclamos públicos del expresidente Cartes a su delfín político, Santiago Peña, el mandatario destituyó a la ministra de Salud, María Teresa Barán, muy criticada por el gremio médico.

Seguidamente, los acontecimientos cambiaron con la asunción del doctor Isaías Fretes, quien dejó el IPS para asumir en Salud Pública, y con ello, se llegó a un acuerdo con los médicos.