Beto Ovelar lamenta “imagen de fisura interna” que presenta Honor Colorado

Se percibe un ambiente de tensión en varios frentes en el seno del movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), entre críticas al Poder Ejecutivo de parte de legisladores y otros referentes del cartismo, incertidumbre en torno a la chapa presidencial cartista para las elecciones internas coloradas de 2027 y enfrentamientos entre algunos de los principales referentes del movimiento que encabeza el expresidente de la República Horacio Cartes.

En conversación con medios de comunicación este martes, el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar (ANR), uno de los principales referentes del cartismo en la Cámara Alta del Congreso Nacional, comentó sobre la “imagen de fisura interna” que presenta actualmente Honor Colorado.

En primer lugar, el senador Ovelar se refirió a su colega en la Cámara Alta Gustavo Leite, otra de las principales figuras del cartismo en el Congreso y muy cercano al expresidente Cartes, actual presidente de la ANR.

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Desde hace ya un tiempo, el senador Leite se ha caracterizado por hacer criticas directas al Poder Ejecutivo y al propio presidente Santiago Peña, críticas que han recrudecido en las últimas semanas en el contexto de la crisis generada por la huelga y renuncias de médicos del sistema público de salud, quienes exigen un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones.

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El senador Leite ha cuestionado el manejo de la crisis por parte del Ejecutivo y en particular apuntó a las acciones de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien el presidente Peña removió de ese cargo el pasado fin de semana.

“Si cada uno de nosotros nos creemos los salvadores de la patria...”

El senador Ovelar opinó que Leite “tiene su hoja de ruta”, pero agregó que este “debería adecuarse a la lógica del momento” que, según su punto de vista, indica que “en el momento hay que acompañar al Gobierno y acompañar al partido”.

“Si cada uno de nosotros nos creemos los salvadores de la patria, podemos cometer errores”, subrayó.

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Las recientes críticas del senador Leite al Poder Ejecutivo son uno de los principales factores que alimentan los persistentes rumores sobre un quiebre entre el presidente Peña y el expresidente Cartes, su padrino político.

“No digo que (Leite) haga daño al Partido, digo que hoy es un momento en que tenemos que cohesionar nuestras fuerzas”, agregó el senador Ovelar.

La puja por la precandidatura a la Vicepresidencia

El legislador cartista se refirió también a la aparente tensión existente en torno a la chapa de precandidatos presidenciales que el cartismo presentará en las elecciones internas de la ANR de finales de 2027, en las que el Partido Colorado elegirá a sus candidatos que pugnarán por la presidencia y vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

El actual vicepresidente Pedro Alliana fue confirmado como precandidato del cartismo a la Presidencia hace varios meses. Sin embargo, aún no se ha confirmado quién será el precandidato a vicepresidente.

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El aparente favorecido por Horacio Cartes y la dirigencia de Honor Colorado es el exministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja. Sin embargo, los gobernadores departamentales cartistas parecen haber cerrado filas en torno al gobernador del departamento de Guairá, César Sosa. Al mismo tiempo, hay reportes de que los gobernadores están reclamando tener más presencia en la eventual lista de precandidatos de Honor Colorado para el Senado.

“Me parece que lo de la lista de senadores no es inconveniente con el desbloqueo de las listas, hay 45 lugares”, dijo al respecto el senador Ovelar. “Creo que ellos hoy, con el fuerte impulso financiero que tienen, creen que se merecen más espacios”, añadió.

Gobernadores “virreyes”

En el pasado, el senador Ovelar había criticado a los gobernadores diciendo que muchos de ellos están “emborrachados” con el poder económico que les han dado los fondos que les han sido transferidos en el marco de programas sociales del Gobierno como el de alimentación escolar, ‘Hambre cero’, y que, en consecuencia, muchos de ellos se creen “virreyes”.

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Hoy, el senador Ovelar dijo creer que “no es correcto que yo utilice ese lenguaje (...) No es lo más prudente”, pero no dio indicios de haber cambiado de postura.

La imagen que presenta HC “no es la mejor”

Otro episodio que alimentó la percepción de tensión dentro de Honor Colorado fue un aparente cruce tenso de palabras entre el expresidente Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete, vicepresidente tercero de la ANR, durante los festejos por el aniversario del Partido Colorado el pasado viernes.

El senador Ovelar dijo no haber escuchado lo que Duarte Frutos y Alderete dijeron en ese momento, pero señaló que la “discordia” entre ambos es de “larga data”.

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Más allá de los detalles de la discusión del pasado viernes, el senador Ovelar lamentó que la imagen que presenta Honor Colorado “hoy no es la mejor porque la percepción se impuso a la realidad”.

“Cuando mostramos ese tipo de imágenes y actitudes, mostramos una imagen de fisura interna que no le conviene al movimiento o al partido”, dijo.