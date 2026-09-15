Política
15 de septiembre de 2026 a la - 18:33

Festejo de la ANR en la ARP desata cuestionamientos entre socios

ANR jinetes
Sol Cartes en los festejos de la Caballería Colorada en las inmediaciones de la Junta de Gobierno.

El emblemático predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) —sede de la Expo de Mariano Roque Alonso—fue usado para las prácticas, reuniones y festejo final con asado de la Caballería Republicana de la ANR, movilizada para los festejos partidarios del 12 de setiembre, lo que provocó cuestionamientos de asociados. Aunque el propio Cartes asistió a los ensayos, la cúpula de la ARP intentó marcar distancia por permitir festejos partidarios en su predio. Vea el video.

Por ABC Color
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El 12 de septiembre último, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, ordenó desplegar un aparatoso festejo por los 139 años de fundación de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Como parte de las celebraciones y la demostración de fuerza, 170 caballos y sus jinetes de la caballería colorada marcharon desde Mariano Roque Alonso hasta la sede de la Junta de Gobierno, en el centro de Asunción. Otro grupo de animales fue trasladado directamente en camiones ganaderos.

Vea el video del regreso a la ARP

La columna partió del predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), donde los animales eran resguardados y con sus jinetes venían ensayando para el acto. El propio Horacio Cartes asistió a las prácticas el viernes último, según consta en fotografías publicadas en sus redes sociales.

Caballería y ministro festejaron en la ARP

Tras la actividad en la capital, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, encabezó el retorno desde la agrupación política hasta el campo ferial de la ARP.

La columna ingresó triunfante por el acceso principal sobre la ruta PY03 (Transchaco) y posteriormente los asistentes participaron de un festejo partidario con asado y servicio de catering junto a sus emblemas y banderas de la agrupación. La actividad fue difundida y celebrada en medios del Grupo Cartes.

ANR jinetes
La Caballería Colorada en las inmediaciones de la Junta de Gobierno.

Pero ante los cuestionamientos y la indignación de varios socios no colorados, la cúpula directiva de la ARP, presidida por Daniel Prieto Davey, lanzó un tibio comunicado en el que cuestionó el uso de sus instalaciones y afirmó desconocer lo ocurrido.

Gremio intenta desmentir permiso a colorados

Según el documento, días antes del evento “un socio” solicitó el depósito y la guarda de aproximadamente 170 caballos. «Esa fue la única autorización otorgada» y «ningún otro uso del predio fue solicitado ni autorizado», manifestaron.

Reconocieron que, tras el acto político, la columna ingresó por la entrada principal para realizar un asado y una celebración con emblemas partidarios.

ANR jinetes
Horacio Cartes en la práctica de la Caballería Colorada en la sede de la ARP, un día antes del acto oficial.

«La Comisión Directiva Central no tenía conocimiento de que la actividad tomaría ese carácter», señalaron, al tiempo de afirmar que un «simple resguardo de animales se convirtió en un acto de naturaleza partidaria dentro de nuestro predio al finalizar la cabalgata».

Sin embargo, numerosos socios no colorados de la ARP expresaron su repudio a lo sucedido y desmintieron que la directiva desconociera la finalidad del resguardo. Recalcaron que la preparación de los caballos con emblemas republicanos se realizó con varios días de anticipación y que el asado posterior requirió logística, servicio de catering y ambientación previa con banderas de la ANR.

Comunicado de la ARP tras permitir la fiesta de la Caballería Colorada.
Comunicado de la ARP tras permitir la fiesta de la Caballería Colorada.