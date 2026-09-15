Juicio a ministros de Corte: Vice de Diputados dice que hay “méritos en unos cuantos” para sacarlos

Mientras la mayoría de los cartistas tratan de ocultar o sacarle la nalga a la jeringa sobre los rumores de cortarle la cabeza a los ministros de Corte; Víctor Ríos, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia, no sometidos a Honor Colorado, el diputado Hugo Meza (ANR, B) no tuvo tapujos en admitir que al menos intenciones hay.

“Por ahora no están los planes de la Cámara de Diputados de poder iniciar algún juicio político a algún ministro de la Corte, pero por ahora... méritos hay en unos cuantos”, dijo Meza al ser consultado al respecto.

Hace semanas se viene comentando sobre un plan de Honor Colorado para quitar a estos tres ministros de la Corte y sustituirlos por nuevos miembros afines, y Meza es uno de los que no ocultó que al menos él tiene en la mira al menos a parte del Poder Judicial.

“Yo creo que el Poder Judicial es el poder más aplazado que tiene la República, del que muy pocos nos ocupamos de ellos y solamente ocurre cuando existe algún rumor de juicio político. No le va a venir nada mal al Poder Judicial por lo menos hacer algunos cambios importantes”, insistió.

El mismo alegó que supuestamente siempre se ataca únicamente al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde la prensa, la oposición y la ciudadanía, pero que es el Poder Judicial el que siempre zafa.

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“Es una casta privilegiada de la que, en algún momento, seguramente la clase política y la sociedad toda tenemos que encargarnos para tener un Poder Judicial que merece la ciudadanía”, dijo, ratificando que si es por él, iría contra algunos ministros de la Corte.

Su argumento fue contradictorio, ya que dijo que supuestamente ni siquiera la prensa cuestiona tanto al Poder Judicial, pero luego se refirió a casos de ineficiencia, corrupción, clientelismo y nepotismo publicados por los medios para sostener su crítica a la Corte.

Incluso reconoció que, en cierta medida, hay un “contubernio” con la clase política para no “atacar” al Poder Judicial, aunque justamente en este caso los nombres que estarían en la mira precisamente son los que no se muestran sometidos al oficialismo.

Ríos, Santander Dans y Ramírez Candia justamente son los únicos tres ministros de Corte que no participaron en la reunión secreta en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Santiago Peña.

“Evidentemente hay un contubernio también importante de la clase política que tiene algo pendiente con la justicia y no le conviene escarbar mucho en un poder, reitero, aplazado, corrupto, ineficiente, una justicia que nunca se aggiornó a los nuevos tiempos y una justicia que debe ser depurada pero ayer, no solamente hoy”, indicó.