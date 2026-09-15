Cambio de ministros de Corte: Latorre habla de rumores y que “no hay nada... por el momento”

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) y miembro del Comando Político de Honor Colorado afirmó que las alertas de que habría un plan del cartismo para cambiar a ministros de Corte no sometidos a ellos; puntualmente a Víctor Ríos, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia son “por ahora”, solo “rumores”.

“No, yo no tengo más información que un rumor -que te soy franco- vi por los medios de comunicación”, dijo Latorre al ser consultado sobre el tema.

El “rumor” ya tiende a trascender, luego de que incluso en el Senado, legisladores como el colorado disidente Mario Varela (ANR, Añeteté) admitieran que surgieron “sondeos” de cartistas sobre la posibilidad del juicio político para remover a ministros de la Corte.

Estos tres nombres que estarían en la mira son precisamente los mismos que fueron marginados de la reunión secreta realizada a finales del año pasado en Mburuvicha Róga entre seis de los nueve ministros de la Corte y el presidente de la República, Santiago Peña.

“No tengo conocimiento de esa intención (juicio político)... por el momento”, dijo Latorre al ser insistido sobre el punto.

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Ríos, Santander Dans y Ramírez Candia solo podrían ser removidos por la vía de juicio político, para lo cual, el libelo acusatorio debe surgir de la Cámara Baja, donde el cartismo requiere de una mayoría de dos tercios para que prospere.

Esto significa, dos tercios de los presentes al momento del tratamiento, que tomando como base los 80 miembros, implica 53 votos. Los colorados en pleno, en Diputados suman 49 votos, les faltarían 4 de disidentes o liberales.

Latorre, al ser insistido sobre si existen causales que ameriten el cambio de alguno de los ministros de Corte, sostuvo de manera ambigua, pero dejando siempre una ventana abierta.

“Todos somos seres humanos perfectibles, podemos hacer mejor las cosas en el Congreso, podemos hacer mejor las cosas en el Ejecutivo, podemos hacer mejor las cosas en la justicia...”, dijo.