Ley Memby: Remiten al Senado proyecto que garantiza débitos automáticos

La Cámara de Diputados aprobó de forma particular el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 189 de la Ley N° 1680/01, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’“, más conocida como Ley Memby y el documento finalmente fue remitido al Senado para su tratamiento.

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La iniciativa impulsada por el diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA) pretende clarificar los mecanismos para los débitos automáticos de las pensiones para los hijos.

Asimismo busca establecer un monto unificado para las pensiones y que dicho monto se actualice automáticamente conforme varíe el salario mínimo.

El objetivo es evitar la necesidad de solicitar cada año un nuevo pronunciamiento judicial únicamente para adecuarlo al salario mínimo vigente.

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Otro aspecto central de la Ley Memby es que, ante el incumplimiento de la obligación de los padres, se faculta al juzgado a disponer, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso de ejecución de sentencia, la aplicación de medidas concretas de cumplimiento.

Entre estas medidas están, por ejemplo; la retención inmediata de hasta el 50% de los ingresos regulares del alimentante, incluyendo salarios, jubilaciones, pensiones, cuentas bancarias y otras fuentes variables.

El descuento automático de la asistencia, y la inscripción directa en el Registros de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), entre otras.