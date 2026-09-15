Paraguay y Bolivia aprueban demarcación final de su frontera común

La Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana se reúne del 14 al 16 de setiembre, en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el marco de su XIII Reunión Plenaria Ordinaria, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La delegación paraguaya está encabezada por el presidente de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites del Paraguay, Carlos José Fleitas Rodríguez.

Conforme a los datos oficiales, durante el encuentro se abordan importantes asuntos relacionados con la demarcación, caracterización, conservación y control de la frontera común. Entre los principales avances se destaca la aprobación del trazado del límite internacional comprendido entre el Hito X “12 de Junio” y el Hito XI “Confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay”, punto trifinio entre Paraguay, Bolivia y Brasil.

Con ello la extensión total de la frontera paraguayo-boliviana quedará aprobada y registrada, lo que significará un paso histórico en las relaciones entre ambos países, refiere el reporte.

“Esta realización constituye la culminación de un extenso proceso histórico iniciado después de la Guerra del Chaco. El Tratado de Paz, Amistad y Límites, firmado el 21 de julio de 1938, dispuso que una Comisión Mixta aplicara sobre el terreno y amojonara la línea establecida por el Laudo Arbitral del 10 de octubre de 1938. Conforme a las instrucciones aprobadas el 25 de noviembre de ese año, la Comisión Mixta inició oficialmente sus labores el 16 de diciembre de 1938″, señala el informe.

Según la Cancillería nacional, “a lo largo de varias décadas, delegados, geodestas, astrónomos, topógrafos y técnicos de ambos países trabajaron en territorios extensos y de difícil acceso para identificar los vértices establecidos por el Laudo, abrir las picadas internacionales, determinar coordenadas y erigir los hitos fronterizos”.

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Agrega que la línea fue organizada en once vértices principales, desde el Hito I “Esmeralda”, en el trifinio con Argentina, hasta el Hito XI, ubicado en la confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay, en el trifinio con Brasil.

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Reconocimiento integral

El informe de la Cancillería nacional refiere que “mediante la aprobación del tramo comprendido entre los hitos X y XI queda reconocido integralmente el trazado de una frontera común de aproximadamente 742 kilómetros: 704 kilómetros de frontera terrestre y 38 kilómetros de frontera fluvial”.

“La decisión adoptada en la ciudad de La Paz representa, por tanto, la culminación de un proceso histórico de 88 años y reafirma que las fronteras se construyen mediante la diplomacia, la cooperación técnica y la voluntad sostenida de los pueblos hermanos”, indica el documento.

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En la actualidad, Bolivia y Paraguay son los únicos países en Sudamérica, con fronteras totalmente demarcadas. Este logro representa mucho más que una realización técnica: honra los compromisos diplomáticos asumidos en 1938 y reafirma los vínculos históricos de amistad, cooperación y buena vecindad que unen a Paraguay y Bolivia.