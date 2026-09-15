Sacerdote pide ejercer el voto con libertad y rechazar la compra de voluntades

El titular de la parroquia San Ignacio de Loyola, padre Cristino Quiñónez, llamó a la ciudadanía a votar con libertad, conciencia y responsabilidad en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre

La reflexión fue realizada durante un encuentro con animadores y catequistas de comunidades rurales. El sacerdote destacó la importancia de que los ciudadanos ejerzan su voto sin dejarse condicionar por intereses partidarios, vínculos familiares o incentivos económicos.

“Es el momento de realmente ejercer nuestra libertad y no dejar que nadie nos presione. Entonces, libremente, en conciencia, poder acercarse a elegir realmente; que sea una verdadera elección, no solamente porque te induce, porque te amarra, porque sos de tal partido o porque sos de tal familia”, señaló.

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Quiñónez afirmó que el elector debe asumir una actitud responsable y analizar quiénes son las personas que buscan ocupar cargos públicos.

Planteó la necesidad de observar no solamente el discurso de los candidatos, sino también su conducta y coherencia.

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“Hay que preguntarnos quién es la persona que yo estoy pensando verdaderamente en elegir, si es coherente en su vida privada, si es coherente en su accionar, no solamente porque ‘oñe’ẽ kuaa’, le elijo”, expresó.

Contra la venta de votos

El religioso también cuestionó la normalización de la compra de votos durante los procesos electorales y pidió a la ciudadanía no aceptar dinero o favores a cambio de comprometer su decisión.

“No dejen que nadie les amarre ni se aproveche de ustedes. Porque, al vender el voto, reñevende (te vendés); reñevende. Están vendiendo su conciencia, y eso es un pecado gravísimo. Es como vender la propia vida y la propia conciencia”, afirmó el sacerdote.

Quiñónez consideró que incluso aceptar dinero bajo el argumento de que posteriormente se votará a otro candidato constituye una falta moral.

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“Hay mucha gente que dice: ‘Bueno, es el momento de aprovechar y voy a agarrar la plata, aunque yo voy a hacer después lo que quiero’. Pero el hecho de que agarraste la plata ya es una falta moral”, sostuvo.

“Es un momento de ejercer nuestra libertad”

El párroco señaló que desde la Iglesia existe preocupación por el condicionamiento que puede producirse sobre los electores durante las campañas políticas.

Afirmó que la ciudadanía debe recuperar el sentido de libertad al momento de decidir.

El sacerdote cuestionó que algunos candidatos consideren que tienen asegurado el voto de los ciudadanos por su pertenencia partidaria, familiar o por compromisos económicos. Advirtió que esto termina condicionando la libertad de las personas para elegir.

“Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad para elegir, como hijos de Dios”, indicó.

Finalmente, pidió que cada elector tome su decisión de manera personal y consciente, sin dejarse llevar por presiones externas.

“Es un momento cumbre de ejercer nuestra vida cristiana, encontrarnos con nuestra conciencia, con Dios, y poder poner en secreto y en conciencia a quién voy a elegir”, expresó.

El sacerdote instó a los ciudadanos a pensar en el futuro de sus comunidades y del país, y a asumir el voto como una decisión que tendrá consecuencias más allá de la jornada electoral.