Venia de Cartes a Baruja: “Tiene derecho a sugerir su candidato”, dice diputado oficialista

De cara a las elecciones generales de 2028, la puja por la precandidatura a la Vicepresidencia de la República en el ala oficialista parece haber sido zanjada por el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. Pese a que Raúl Latorre y Juan Carlos Baruja eran los nombres que sonaban para acompañar a Pedro Alliana, Cartes aseguró este martes que el elegido es el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Abordado al respecto, el diputado guaireño Alejandro Aguilera (ANR-HC) intentó poner paños fríos a la situación y calificó la afirmación de Cartes como una recomendación. “Hemos escuchado atentamente esa sugerencia que está haciendo el presidente del partido”, expresó el legislador a la prensa.

Ante la insistencia sobre el peso de las palabras del exmandatario, Aguilera reconoció la influencia de su líder, pero intentó sostener la autonomía de la chapa. “Categórico que tiene peso. Es el hombre más importante del Partido Colorado”, admitió.

Sin embargo, al ser consultado sobre el apoyo de los diputados a Raúl Latorre, se escudó en la figura del presidenciable: “Todos vamos a esperar a ver la decisión que toma nuestro candidato a presidente que es Pedro Alliana”.

El parlamentario defendió el derecho del presidente de la ANR a expresar sus posturas de manera anticipada. “Es el líder del movimiento Honor Colorado, es el presidente del Partido Colorado. Vuelvo a reiterar, tiene todo el derecho de sugerir y de decir quién es el candidato de su preferencia”, puntualizó, y ante el comentario de que sonó a una decisión tomada, se limitó a decir que “es su candidato, obviamente”.

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Con la mira en las municipales

El anuncio de Horacio Cartes se da a escasos días de las elecciones municipales del 4 de octubre, fecha para la cual tanto gobernadores como la propia bancada de diputados habían pedido esperar antes de definir la chapa presidencial. No obstante, Aguilera descartó que esta revelación adelantada genere crispaciones o afecte el clima interno del bloque en la Cámara de Diputados.

Al ser consultado sobre posibles molestias o conversaciones a puertas cerradas, respondió: “No, para nada. En lo absoluto”. Aprovechó, además, para vaticinar que el Partido Colorado tendrá “una victoria masiva en toda la República” en los próximos comicios, proyectando alcanzar unas 200 intendencias.

Finalmente, el diputado minimizó la sorpresa del video, afirmando que “es una noticia que nosotros conocíamos”. Sobre la posibilidad de que Pedro Alliana contradiga el anuncio de Cartes y elija a otro candidato, Aguilera prefirió la cautela: “Vamos a esperar a ver qué dice. No quiero hacer futurología”.

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