Política
15 de septiembre de 2026 a la - 13:22

Video: Cartes afirma que Baruja es el candidato a vice de Pedro Alliana

El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, anunció este martes que el actual ministro Juan Carlos Baruja será el candidato a vicepresidente de la República que acompañará a Pedro Alliana por la chapa oficialista de cara a las elecciones generales de 2028.

Por ABC Color
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Este martes en la Asociación Nacional Republicana (ANR) hubo un encuentro con dirigentes del departamento de Paraguarí. Durante el acto, el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, confirmó cómo será la chapa para las futuras elecciones generales por parte de Honor Colorado.

Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”, aseguró, por lo que ahora se confirman los rumores de que acompañará al actual vicepresidente, Pedro Alliana, en las futuras elecciones generales del 2028.

Pese a todas las informaciones, a finales de julio, Alliana había dicho que la chapa oficial recién sería anunciada tras culminar las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Ya para agosto, el cartista cambiaba un poco más su discurso y mencionó incluso a otras figuras además de Baruja, entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latore y el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa, sin embargo, su líder ya reveló hoy de quién se trata.

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Juan Carlos Baruja, futuro candidato

Entre referentes del Partido Colorado que ya habían anunciado previamente la dupla Alliana - Baruja se encuentran el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el senador Gustavo Leite, quien había recibido un “tirón de oreja” por parte del segundo del Poder Ejecutivo.

Pedro Alliana
De izq. a der.: El posible precandidato a vicepresidente de la República por Honor Colorado, Juan Carlos Baruja; El futuro presidenciable cartista Pedro Alliana; Santiago Peña; Raúl Latorre y Tadeo Rojas. Fue este mediodía en la residencia de Horacio Cartes en Asunción.

El actual titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, fue electo como senador para este periodo legislativo, aunque solicitó un permiso para asumir el mencionado cargo. Anteriormente el cartista llegó a ser intendente de Paraguarí, ministro de Agricultura y también gobernador del departamento de Paraguarí.

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