Crisis en Honor Colorado: “La serenidad y la sensatez van a predominar”, dice Peña

Luego del acto de inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en San Estanislao, San Pedro, Santiago Peña fue abordado sobre los rumores de fricción en el seno del movimiento Honor Colorado, donde la tensión se incrementó desde que Horacio Cartes ungió de forma unilateral a Juan Carlos Baruja como precandidato a vicepresidente.

Al ser abordado por los medios de prensa locales, Peña optó por relativizar la situación y apeló al peso electoral del partido. “Mirá, desde el 15 de agosto del 2023 se habla siempre de estos rumores”, manifestó el mandatario, minimizando los señalamientos de quiebre interno.

El presidente remarcó la trayectoria y vigencia de la fuerza partidaria, apelando a los resultados comiciales pasados. “La fortaleza del movimiento Honor Colorado quedó demostrada el pasado 7 de junio en unas elecciones en que prácticamente el 90 % de los candidatos de Honor Colorado ganó en las internas del partido”, recordó.

Asimismo, resaltó la concurrencia a las urnas y defendió los procesos democráticos del coloradismo en comparación con otras agrupaciones. “Estamos hablando de un millón cuatrocientos mil paraguayos que están afiliados al Partido Colorado que fueron a elegir y de ahí salieron, yo creo, los únicos candidatos democráticos, porque hay una realidad: el único que realiza internas partidarias en el Paraguay es el Partido Colorado”, sostuvo.

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Legitimidad popular y llamado a la prudencia

En otro momento, Peña hizo énfasis en la representatividad de las figuras que competirán en representación de la Asociación Nacional Republicana en los próximos comicios locales. “Los 263 candidatos a intendente del Partido Colorado, la lista uno me refiero, y los 2.800 candidatos a concejales de la lista uno son los que tienen una legitimidad popular”, argumentó.

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Siguiendo con la premisa, el presidente extendió un mensaje a toda la ciudadanía, independientemente del signo político: “Y por eso yo me animo siempre a pedirle al pueblo paraguayo, hoy ya despojado de cualquier afiliación política, que crea, que confíe, porque estos candidatos ya fueron evaluados, compitieron y fueron elegidos”.

Finalmente, Peña mostró confianza en que la cúpula y dirigencia del oficialismo superarán este momento de turbulencia generado por el choque de posturas entre Alliana y Cartes.

“Así que el Partido Colorado es un partido grande, movimiento es un movimiento muy, pero muy grande y yo estoy seguro de que la serenidad, la sensatez es lo que va a predominar. Hoy nuestro trabajo está dedicado a todos los paraguayos y políticamente está enfocado a apoyar a todos los candidatos de la lista uno”, concluyó.

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