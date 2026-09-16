Fricción en HC: “A Cartes le crecieron los enanos”, dice Nakayama

En conversación con ABC, el senador opositor Eduardo Nakayama analizó la creciente tensión dentro del cartismo y sostuvo que las disputas de liderazgo entre legisladores y gobernadores muestran una grieta cada vez más profunda de cara a las elecciones del 2028.

Con una ironía directa, el legislador señaló que al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, “le crecieron los enanos”, dando a entender que las figuras, como Santiago Peña y Pedro Alliana, y los liderazgos emergentes que comenzaron a desafiar la disciplina interna del sector oficialista.

Lea más: Diferencias en Honor Colorado son parte de la “dinámica política”, dice Bachi

Nakayama explicó que si bien las disputas del Partido Colorado deben ser resueltas por sus propios dirigentes, resulta imposible ignorar el impacto de esta confrontación.

Según su análisis, el oficialismo se encuentra en un proceso claro de fragmentación donde coexisten dos grandes bloques: por un lado, los legisladores de la capital y el Congreso, y por el otro, un grupo de gobernadores con fuertes pretensiones de disputar espacios de poder para ingresar a la Cámara de Senadores y Diputados en el próximo periodo lectivo.

Los puntos de conflicto, según Nakayama

El senador opositor identificó dos puntos de fuga dentro de la fricción de HC. El primero se centra en la capital, donde el diputado Raúl Latorre busca consolidar su protagonismo como actor importante del movimiento en Asunción, en medio de tensiones por candidaturas locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tensión en el cartismo: Solo hay Honor Colorado, Cartes es líder y existen “conductores”, dice Aguilera

El segundo punto crítico, según Nakayama, es en el departamento de Paraguarí, donde el liderazgo del ministro Juan Carlos Baruja sufre fuertes cuestionamientos por parte del clan de los Monges y otros referentes zonales.

Para el legislador opositor, esta disputa adelantada por el control y las candidaturas representa una oportunidad para que los sectores de la oposición se reorganicen y construyan acuerdos sólidos.

Oposición ganará en Asunción, dice senador

En ese sentido, destacó que la capital del país se perfila como el principal escenario de cambio, donde las propias mediciones internas de la ANR muestran un escenario de empate técnico.

Lea más: Alliana y Cartes se reúnen en medio de tensión por candidatura a vicepresidente

Según Nakayama, al sumar la tendencia favorable del voto indeciso, la oposición cuenta con amplias posibilidades de consolidar una victoria en la capital mediante un trabajo enfocado en la fiscalización y el cuidado de las mesas electorales.