EE.UU.: Embajadora Estefanía Laterza se acredita ante Donald Trump

En una ceremonia que se llevó a cabo ayer en la Casa Blanca, la embajadora de la República del Paraguay, Estefanía Laterza de los Ríos, presentó al presidente Donald Trump, las cartas credenciales que la acreditan como jefa de Misión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Durante el encuentro, conforme a un informe oficial de la Cancillería nacional, la diplomática “destacó la importancia de seguir profundizando la relación bilateral y de promover nuevas oportunidades entre Paraguay y los Estados Unidos, transmitiendo asimismo los saludos del presidente de la República, Santiago Peña, y del pueblo paraguayo”.

Por su parte, el presidente Trump expresó “sus mejores deseos a la embajadora Laterza en el inicio de sus funciones, y manifestando su disposición a continuar fortaleciendo la estrecha relación entre ambos países y a trabajar conjuntamente en áreas de interés común”.

Laterza de los Ríos es diplomática de carrera, con una trayectoria de más de 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, asume mañana su primer cargo de embajadora y jefa de misión en el servicio exterior. La hija de la recordada actriz Edda de los Ríos y de familia afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presenta mañana en la Casa Blanca, los originales de cartas credenciales ante el presidente Trump.

Laterza será la segunda mujer en asumir el cargo de embajadora en Washington DC. La primera fue la excanciller nacional Leila Rachid Lichi (2000-2023).

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La diplomática paraguaya obtuvo a fines de agosto por unanimidad el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores. Los legisladores destacaron su perfil técnico y su trayectoria. Algunas voces en el Senado, como las de los opositores, valoraron su origen familiar vinculado al PLRA.

Incluso los senadores colorados destacaron el hecho, de que su perfil está por encima de su afiliación partidaria. Esta situación generó molestias en la dirigencia de base colorada en Estados Unidos que cuestionó su designación.

Laterza de los Ríos reemplaza en la misión diplomática ante la administración Donald Trump, al senador colorado cartista Gustavo Leite, quien renunció en julio pasado, tras una breve gestión que no superó un año en Washington DC. El legislador volvió al país para reasumir su curul en la Cámara Alta.

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“Momento dorado”

En Palacio de López, tras prestar juramento ante el presidente Santiago Peña, a inicios de este mes, la embajadora Laterza dijo que Paraguay y Estados Unidos atraviesan un “momento dorado” en sus relaciones bilaterales, basado en valores compartidos, una oportunidad histórica, una hoja de ruta común, un enfoque orientado a resultados, beneficios para Paraguay y relevancia regional.

Sobre el punto, la nueva representante ante el gobierno de EE.UU. dijo que se escucha “frecuentemente que hay una relación muy fluida entre autoridades de Estados Unidos y del Paraguay”.

Indicó que “la idea es seguir adelante con esta tendencia, fortalecer esos vínculos, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también a nivel del Poder Legislativo”.

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Amplio currículum y primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en Relaciones Internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.