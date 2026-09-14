Entrevista con ABC: Laterza, nueva embajadora en EE.UU., busca aprovechar el “momento dorado”

Estefanía Laterza de los Ríos, diplomática de carrera, con una trayectoria de más de 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, asume mañana su primer cargo de embajadora y jefa de misión en el servicio exterior. La hija de la recordada actriz Edda de los Ríos y de familia afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presenta mañana en la Casa Blanca, los originales de cartas credenciales ante el presidente Donald Trump.

Laterza será la segunda mujer que asume el cargo de embajadora en Washington DC. La primera fue la excanciller nacional Leila Rachid Lichi (2000-2023).

La diplomática paraguaya obtuvo a fines de agosto por unanimidad el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores. Los legisladores destacaron su perfil técnico y su trayectoria. Algunas voces en el Senado, como el caso de los opositores, valoraron su origen familiar vinculado al PLRA.

Incluso los senadores colorados destacaron el hecho, que su perfil está por encina por su afiliación partidaria. Esta situación generó molestas en la dirigencia de base colorada en Estados Unidos que cuestionó su designación.

Laterza de los Ríos reemplaza en la misión diplomática ante la administración Donald Trump, al senador colorado cartista Gustavo Leite, quien renunció en julio pasado, tras una breve gestión que no superó un año en Washington DC. El legislador volvió al país para reasumir su curul en la Cámara Alta.

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En Palacio de López, tras prestar juramento ante el presidente Santiago Peña, la embajadora Laterza dijo que Paraguay y Estados Unidos atraviesan un “momento dorado” en sus relaciones bilaterales, basado en valores compartidos, una oportunidad histórica, una hoja de ruta común, un enfoque orientado a resultados, beneficios para Paraguay y relevancia regional.

Sobre el punto, la nueva representante ante el gobierno de EE.UU. dijo que se escucha “frecuentemente que hay una relación muy fluida entre autoridades de Estados Unidos y del Paraguay”.

Indicó que “la idea es seguir adelante con esta tendencia, fortalecer esos vínculos, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también a nivel del Poder Legislativo”.

“El Parlamento Norteamericano es el Congreso de los Estados Unidos de América, una institución muy importante. Muchas de las cosas trascendentales para la relación con el Paraguay se generan bases a partir de lo que sucede en el Parlamento. Por lo tanto, la diplomacia parlamentaria en este momento se vuelve como una herramienta de muchísima importancia. También todo lo que son las vinculaciones ciudadanas, no solamente a través de iniciativas gubernamentales, sino también a través de intercambios de universidades, programas, estudios, formación, etc. Todo eso forma parte de un primer bloque y un pilar relevante”, expresó.

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Comercio e inversiones

Seguidamente, Laterza puso en relieve la relación comercial y de inversiones. Señaló que dará “continuidad a un trabajo que ya se viene realizando, no solamente a través de la Embajada, sino también en conjunto con las instituciones del Gobierno”.

“En primer lugar, se trata de ampliar el mercado norteamericano para aquellos productos que ya están ingresando. En segundo lugar, es de generar una apertura de mercado para otros rubros que todavía no estamos exportando.

Laterza indicó que en tercer lugar, de poder tener un relacionamiento ampliado con instituciones financieras de Estados Unidos. “Esto es importantísimo porque nosotros en este momento estamos en un momento bisagra, es decir, estamos creciendo a un ritmo bastante positivo, un ritmo que nos destaca en la región, pero nosotros necesitamos seguir alimentándo ese crecimiento y eso se logra no solo haciendo mejor las cosas, para eso nosotros necesitamos ir adelante con un proceso de industrialización que nos permita a nosotros ir generando bienes de mayor complejidad. Y para eso es fundamental tener inyecciones de capital, por ende la inversión se transforma así en un objetivo importantísimo, es decir, promover las inversiones de capitales norteamericanos en industrias en el Paraguay,industrias de alto valor agregado, es otro de los objetivos”, manifestó.

Laterza también refirió que se abocará a promover todo tipo de negocio que pueda llevar a generar un encadenamiento productivo que permita también a nosotros ser más competitivos con nuestra oferta.

“Nosotros, por ejemplo, somos grandes fabricantes de autopartes, este ha sido un caso de éxito en cuanto a la producción que se realiza en el Paraguay, y estos cables, este cableado, digamos que luego se incorporan a vehículos completos, nos ha permitido a nosotros ser parte de una cadena que hace que el bien final, en este caso los automóviles, sean más competitivos”, puntualizó la embajadora.

Seguidad y defensa

Estefanía Laterza también se refirió al area de seguridad y defensa. Consultada sobre el Acuerdo de Estados de la Fuerza (SOFA), por sus siglas en inglés, que mediante este entendimiento, el Comando Sur de EE.UU. brindará capacitaciones e implementos a nuestro país. La embajadora dijo que hay “desafíos muy grandes en la región, marcados por la presencia muy activa del crimen transnacional organizado, del narcotráfico, del terrorismo, del lavado activo”.

Señaló que existen “una serie de flagelos que van a operar la operativa permanente de bandas criminales, terroristas que operan en la región, causando tragos en todos los países, no solamente en el Paraguay ahora”.

“Nosotros nos vemos particularmente afectados por varias de las actividades de estas bandas. Realmente es todo un desafío para un Estado hacer frente a un enemigo que tiene más recursos, que tiene más herramientas, y por ende es una obligación para el Estado también ir generando las habilidades, los conocimientos y los recursos que se requieren para poder entrar a luchar a un ring tan complejo como este en ese sentido. Este vínculo transformado en una cooperación y una colaboración activa en materia de seguridad y defensa es fundamental. Nosotros tenemos que entender que solos no podemos con un enemigo de esta naturaleza, por ende, cuanto más alianzas podamos tener para poder combatir a este enemigo común, mayor será nuestra chance de éxito y de protección de nuestros ciudadanos, porque finalmente las actividades ilícitas de estos grupos nos afectan a todos de una u otra manera. No solamente por la escalada de violencia, sino también por una serie de cuestiones de la vulnerabilidad de nuestro sistema financiero, por llamar a lo que para nosotros es un bien muy preciado”, manifestó la diplomática.

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Seguidamente, la embajadora Laterza agregó: “Nosotros sabemos que entre los estados hay momentos mejores y momentos donde la relación de alguna manera se enfría. En este momento, Estados Unidos, con el gobierno del presidente Trump, ha dado un giro bastante importante y ha vuelto los ojos a la región, no solo a Paraguay, a la región de América Latina y el Caribe, por primera vez, diría yo, en muchos años. Entonces, pasa a considerar la región un espacio importante de relacionamiento”.

También fue consultada sobre el acuerdo de compra de armamentos entre Paraguay y EE.UU. Dijo que tanto SOFA y el acuerdo de adquisición de armas, son pasos muy importantes “porque permite justamente poder ampliar esa cooperación que se está dando en el ámbito de la defensa.

Indicó que este tipo de entendimientos ampliá una colaboración que es fundamental, que es necesaria. Señaló que las fuerzas militares “necesitan más y mejor formación para poder proteger al país en contra de estos flagelos que venimos enfrentando, sino más porque también las fuerzas paraguayas son parte de operativos a escala universal”.

“Entonces, muchos de los recursos humanos se forman en el Paraguay y este tipo de formación les permite ser parte de cuerpos de élite que operan en diferentes países del mundo, a través, por ejemplo, de fuerzas de las Naciones Unidas y de otros organismos, haciendo que estas personas puedan también ser un poco partícipes de sucesos que se dan en otros países y que hacen que nuestro soldado también tenga un valor mayor y una preparación, un acceso a una preparación mayor y sobre todo de vanguardia. Hay que entender que hoy en día los conflictos tienen mucho que ver con la preparación, con la capacidad tecnológica de los países y con la capacidad de actualización de los recursos humanos. Entonces, eso hace que sea muy valorable este tipo de iniciativas. En pocas palabras, este es un trabajo que se hace para beneficio de ambas partes”, subrayó.

Laterza enfatizó que la lucha contra el terrorismo o contra el crimen transnacional organizado o contra el narcotráfico, no es una lucha que solamente le beneficie al Paraguay, le beneficia a la región, le beneficia a los Estados Unidos. “Por eso es muy importante que ambas partes pongamos de nuestra parte para poder optimizar los recursos que tenemos, que claro que son finitos, en pro de conseguir que tener cuerpos verdaderamente formados para poder hacer frente con la altura de estos desafíos que son enormes”, remarcó.

Mercado de la carne bovina y exploración de otros sectores

En otro momento de la entrevista, la embajadora Estefanía Laterza fue consultada sobre la exportación de la carne bovina al mercado norteamericano. Dijo que objetivo es fortalecer el acceso al mercado norteamericano para la carne bovina. “Es decir, bueno, nosotros queremos una cubota de 80.000 toneladas y vamos a trabajar para conseguir esa cubota. Entonces el trabajo se tiene que ir en tres ámbitos. El primero es seguir adelante con lo que ya está en carpeta, haciendo que estas iniciativas continúen con el máximo posible de velocidad para aterrizarlas cuanto antes”, manifestó.

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La diplomática paraguaya dijo que estará atenta para “percibir cuáles son esas oportunidades que se dan y trabajarlas de manera tal a poder sacar ventaja de estas cuando se producen, determinados objetivos de nuestra política exterior”.

Memorandun sobre cooperación nuclear para uso civil

Laterza también fue consultada sobre el Memorandum de Entendimiento suscrito en agosto pasado entre Paraguay y EE.UU., el cual autoriza formalmente al gobierno norteamericano a suministrar tecnología nuclear civil, ya sea para la generación de energía o la investigación científica, a países aliados que cumplan con los rigurosos estándares fijados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La embajadora dijo que Paraguay está en un proceso ahora de diversificación de su matriz energética. Indicó que el país necesita evolucionar manteniendo su seguridad en el acceso a una energía limpia, barata, de fuentes renovables.

“Algunos países tienen una matriz más compuesta por ebólica, geotérmica o energía nuclear. En ese sentido el Paraguay también ha abierto a captar esas oportunidades. Firmó un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos en materia de energía nuclear para fines de uso civil. Por ejemplo, hoy en día todos sabemos que existe la medicina nuclear, por ejemplo. Y otro aspecto donde esa energía se utiliza. Entonces, en esta primera parte de estos memorándum de entendimiento es importante hacer esa salvedad porque el memorándum de entendimiento no es un documento vinculante. No es un acuerdo. Es básicamente una expresión de intenciones”.

Laterza indicó que el acuerdo dispone que ambos países se pongan de acuerdo voluntariamente para poder colaborar en algún ámbito e ir buscando maneras de lograr que estas iniciativas vayan tomando cuerpo. Dijo que es una primera aproximación la que se hace a través del Memorándum de Entendimiento. “Entonces, ahí tenemos muchas posibilidades con el tema de la energía nuclear. Pero todavía nosotros estamos en una etapa inicial desde donde lo que estamos buscando hacer con ese memorándum es lograr apuntalar el conocimiento y la investigación en la materia. Para en forma posterior determinar de qué forma nosotros podríamos evaluar cuál es la potencialidad que tiene el Paraguay para poder generar este tipo de energía”, manifestó.

Inteligencia artificial y Silicon Valley

La embajadora Laterza también fue consultada sobre la reciente actividad organizada por la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham), en San Francisco, California, en el corazón del Silicon Valley. Se trató de un foro que buscó posicionar a Paraguay como un hub para la próxima generación de Inteligencia Artificial (IA), energía limpia e infraestructura digital. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, fue uno de los expositores.

Laterza dijo que las oportunidades que se desprenden de ese mundo, desde los datacenters hasta la inteligencia artificial, donde Paraguay, por la producción energética que tiene, se presenta siempre como un candidato interesante. “Hoy en día pasamos por una situación en la cual nosotros necesitamos diversificar nuestra matriz energética, pero al mismo tiempo tenemos que dar lugar a iniciativas como, por ejemplo, justamente la que acabas de mencionar, que es el proyecto del datacenter Iguazú, pero que nosotros para esto tenemos que buscar justamente financiación en primer lugar, porque se trata de proyectos que tienen un componente de financiación altísimo”, expresó.

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Destacó que empresarios paraguayos se interesen por los negocios de la innovación y la revolución tecnológica que está sucediendo en el mundo y de la cual Paraguay quiere ser parte. Enfatizó en la importacia de la incorporación de capitales que se requieren para poder echar a andar proyectos de esta naturaleza.

“Y por sobre todas las cosas, siempre pensando en la instalación de nuevos negocios, nuevas industrias que tengan un efecto positivo en la calidad de vida de la población. Es decir, con industrias de esta naturaleza nosotros en primer lugar vamos a generar toda una masa crítica de personas formadas en carreras en el ámbito de la ingeniería, de la matemática y de las ciencias. Se van a exigir profesionales de esta naturaleza, eso ya de por sí motivó la venida de la Universidad de Taiwán a instalarse en Paraguay.

Finalmente, manifestó: “Entonces yo soy una firme creyente que el Paraguay está encaminándose hacia eso. Paraguay puede perfectamente bien ser el siguiente Singapur o la siguiente Corea, buscando justamente un modelo de desarrollo que permita que no solamente se manifieste a través de números en un producto interno bruto o en una balanza comercial, sino que se vea también en indicadores de mejora de la vida de los paraguayos. Ese es el objetivo aquí. Y si bien parecen que están desconectadas ambas cosas, eso no es tan así”.

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Atención consular a comunidad residente en EE.UU.

La embajadora Laterza fue consultada sobre la atención consular a la comunidad residente en Estados Unidos. La atención a migrantes, a los paraguayos que viven ahí en Estados Unidos. Actualmente Paraguay tiene consulados generales en Los Ángeles y Miami; y la sección consular en Washington DC.

Laterza indicó que la atención consular es un pilar fundamental. “Es una parte importantísima del trabajo que hacemos los diplomáticos. Yo tuve la oportunidad de ser consul general en Rio de Janeiro durante cuatro años, así que tengo mucha experiencia en el ámbito consulario y es fundamental lo primero, agilizar los servicios que se le dan a los connacionales. Nadie tiene tiempo de estar tramitando cualquier documento en mucho tiempo. Las personas necesitan tener rapidez, necesitan en primer lugar ser atendidas con prontitud, necesitan poder evacuar sus consultas de una manera rápida, necesitan tener apoyos diferentes que muchas veces no están encuadrados propiamente en los textos legales, pero que no obstante los consulados tienen condiciones de dar. Entonces aquí mi primera labor es la de asegurarme que esos servicios sean prestados”, manifestó la nueva embajadora en EE.UU.

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Amplio currículum y primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en Relaciones Internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.