Esperanza desafía a Camilo Pérez: “Que se someta a la Contraloría y demuestre que fue transparente”

La senadora Esperanza Martínez (PDP) utilizó su intervención en la sesión del Senado para cuestionar al candidato a intendente de Asunción por la ANR, Camilo Pérez, y plantearle públicamente que permita el control de la Contraloría sobre los recursos públicos que, según afirmó, estuvieron bajo su administración.

“Yo le digo al señor Camilo, sometete a la Contraloría y demostrá que las cosas que manejaste del erario público lo hiciste con transparencia”, expresó la legisladora.

Martínez vinculó su cuestionamiento con un pedido de informes que, según señaló, continúa sin respuesta. También cuestionó el papel de la Contraloría General de la República y sostuvo que el organismo recibió informes relacionados con esos recursos, pero que no los incorporó a su programa de auditorías y fiscalizaciones.

Esperanza cuestiona maniobra presupuestaria

Uno de los principales puntos de la intervención de Martínez fue el mecanismo presupuestario al que hizo referencia como grupo 800.

La senadora afirmó que los recursos manejados por Camilo Pérez fueron asignados a ese grupo presupuestario y sostuvo que, bajo ese esquema, existen mecanismos de ejecución que, según su interpretación, no atraviesan los mismos controles que otros gastos públicos.

“Allí no hay anexo de personal cuando se le contrata a la gente, allí no hay rendición de cuentas, solamente un informe al Ministerio de Economía y la Contraloría”, afirmó.

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Martínez cuestionó además que la Contraloría haya recibido el informe correspondiente, pero que —según dijo— no haya incorporado esa revisión dentro de su programa de auditorías y fiscalizaciones.

Estos señalamientos forman parte de la argumentación política de la senadora y no constituyen, por sí mismos, una conclusión de una auditoría o investigación oficial.

Senador insta a que la gente vaya a votar

La senadora reaccionó a una anécdota relatada por Eduardo Nakayama (PLRA) sobre una persona que manifestó sus dudas de acudir a votar debido a las posibilidades de fraude y cuestionamientos relacionados con las máquinas de votación.

Martínez sostuvo que la ciudadanía debe acudir a las urnas independientemente de esas preocupaciones. “La gente se tiene que ir a votar, pero no porque haya o no haya fraude, que es algo estructural, histórico en el Paraguay. La gente se tiene que ir a votar porque hay dos modelos en disputa en este momento”, manifestó.

La oposición viene instalando como uno de sus ejes de campaña la defensa del voto. Días atrás, Soledad Núñez aseguró que su equipo buscará cubrir el 100% de las mesas electorales de Asunción y anunció más de 5.000 agentes electorales para el control de los comicios.

Martínez habla de “dos modelos” para Asunción

La senadora también retomó el planteamiento del senador Ignacio Iramain sobre un modelo que, según ambos legisladores, estaría agotado.

En ese contexto, Martínez planteó que las elecciones municipales del 4 de octubre representan una definición entre la continuidad del modelo político actual y una alternativa de cambio.

“Lo que vamos a elegir el 4 de octubre es entre este modelo que sigue colocando sus intereses personales económicos, que tiene el manejo poco claro de lo público, o vamos a apostar por una nueva esperanza, por una nueva mirada para transformar Asunción”, sostuvo.

La elección enfrentará al candidato colorado Camilo Pérez con Soledad Núñez, candidata de la Alianza Juntos por Asunción, entre otros postulantes.

“¿Seguimos con los mismos de siempre?”

Martínez planteó directamente a los electores de Asunción la disyuntiva que, según su posición, estará en juego en las urnas. “Le digo a los asuncenos y a las asuncenas, ¿o seguimos con los mismos de siempre? ¿Seguimos con un candidato de la continuidad de este modelo que está creando estragos en la economía social del Paraguay, que está a punto de crear un estrago en el tema financiero y económico en el Paraguay? O apostemos al cambio y a la esperanza”, expresó.

La senadora cerró convocando a los ciudadanos a participar activamente de la jornada electoral y a permanecer atentos durante la votación. “Todos se tienen que ir a votar. Que no se quede en su casa, que vaya a elegir, que se vaya a las mesas de votación y esté allí”, afirmó.

También pidió a los ciudadanos denunciar eventuales hechos de compra de votos y registrar con sus teléfonos situaciones que consideren irregulares durante la jornada electoral.