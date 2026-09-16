PLRA busca retener dos intendencias y recuperar otras dos en Misiones

El concejal departamental y apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Augusto Galeano, señaló que la nucleación estableció tres líneas estratégicas de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

La primera contempla retener las intendencias de Santa Rosa y San Patricio, donde aseguró que existe “una campaña formidable” y confianza en las candidaturas de Rubén Jacquet y Adriana Rodríguez, respectivamente.

Mientras que también apunta a recuperar San Juan Bautista y Santiago y dar la pelea en San Ignacio y Villa Florida.

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En Santiago, destacó la candidatura de Victor Larré y sostuvo que existe unidad y motivación dentro del equipo político.

“Hay una unidad, una motivación, una vocación de poder, una mística extraordinaria, como suele ser Santiago en todas las elecciones anteriores”, afirmó.

En San Juan Bautista, Galeano resaltó la candidatura de Juan Carlos Meza Median más conocido como “Kambato” quien fue ya intendente de esta ciudad en los periodos 2010-2015 y 2015-2021.

Aseguró que existe una percepción favorable hacia el exintendente entre los ciudadanos. “La gente hoy en la calle habla en San Juan de que Kambato vuelve. Y estamos muy confiados de que vamos a ganar”, manifestó.

San Ignacio, una elección clave

Como tercera línea estratégica, Galeano ubicó a San Ignacio, distrito al que calificó como “la madre de las batallas”, no solo por las municipales sino también por su importancia para las elecciones generales de 2028.

En ese distrito, destacó la alianza encabezada por Eduardo Dejesus y señaló que se trata de una candidatura que genera expectativa.

“Esta vez esperemos que Eduardo dé la sorpresa, pueda ganar, y si no gana, reitero, hacer una elección, una carrera cabeza a cabeza”, expresó.

El dirigente liberal también mencionó a Villa Florida, donde el PLRA lleva como candidato a Remigio “Gordi” González. Dijo que existe confianza en el equipo y en el proyecto político, por lo que no descartó una sorpresa electoral.