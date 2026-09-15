Bendición de Cartes a Baruja deja sin dupla presidencial a diputados y gobernadores

“Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”, anunció hoy el exmandatario y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, en un acto en la sede del Partido Colorado, con candidatos a intendentes y concejales del Partido Colorado con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

La confirmación del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador con permiso cae como un baldazo de agua fría al sector de diputados y gobernadores colorados cartistas que apostaban por la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, para el cargo de vicepresidente por el movimiento Honor Colorado.

Tanto los gobernadores como los diputados cuestionaron en varias ocasiones la figura de Baruja como compañero de chapa del vicepresidente y futuro presidenciable Pedro Alliana, para las elecciones generales del 2028.

Alliana en varias ocasiones y la última, a finales de julio, aseguró que la chapa presidencial de Honor Colorado se oficializará tras culminar las elecciones municipales.

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Baruja fue intendente de Paraguarí, ministro de Agricultura y gobernador del departamento de Paraguarí (2018-2023). Previamente, se desempeñó como asesor en la lucha contra la pobreza en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

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Anoche se reunieron Latorre y gobernadores

Como oliendo lo que se venía, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se reunió anoche con un grupo de diputados y gobernadores colorados cartistas. El encuentro se realizó en la residencia del diputado colorado cartista, en Asunción.

Asistieron, entre otros, el gobernador Cesarito Sosa, quien tenía la pretensión, al igual que Latorre, de tener la bendición de Cartes para la Vicepresidencia en el 2028.

Cartes, al preferir a Baruja como dupla de Pedro Alliana, corta abrupta y definitivamente las aspiraciones de Raúl Latorre y César Sosa.

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Un dato no menor es que el grupo de gobernadores colorados cartistas no asistieron en la confirmación de candidatos electos en las municipales de junio pasado que se llevó a cabo en la Conmebol y tampoco a los festejos organizados por la ANR en conmemoración de su aniversario 139 el pasado 11 de setiembre.

El nombre de Baruja se manejaba con insistencia en carpas políticas desde hace meses. Referentes y hombres cercanos a Horacio Cartes, como el expresidente Nicanor Duarte Frutos y el senador Gustavo Leite, señalaron que el exgobernador de Paraguarí es el elegido de Cartes como dupla de Pedro Alliana para el 2028.