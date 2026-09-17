Política
17 de septiembre de 2026 a la - 19:19

Mcal. Estigarribia: Concejal colorada pide expulsar de la ANR a intendente interino

José Molinas (de saco), intendente interino de Mariscal Estigarribia, Boquerón.
José Molinas (de saco), intendente interino de Mariscal Estigarribia, Boquerón.

Dirigentes del Partido Colorado, encabezados por una edil municipal, solicitaron al Tribunal de Conducta de la ANR el sumario y posterior expulsión del intendente interino del distrito. Señalan que, en lugar de apoyar a la candidata de la Lista 1, respalda abiertamente al aspirante de la oposición.

Por ABC Color
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Dirigentes colorados, encabezados por la concejala Alejandra Alcaraz Ruiz, presentaron una denuncia formal contra el intendente interino del municipio de Mariscal Estigarribia (departamento de Boquerón), José María Molinas Agüero (ANR).

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La acusación fue elevada ante el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En el documento sostienen que, “en forma pública, voluntaria e inequívoca”, Molinas Agüero ha expresado su respaldo político al candidato de la Alianza “Unidos por Mariscal”, Víctor Díaz (Lista 7).

Virginia Alejandra Alcaraz Ruiz, cuando juró como concejal en 2025.
Virginia Alejandra Alcaraz Ruiz, cuando juró como concejal en 2025.

Señalan además que las publicaciones que fundamentan la denuncia fueron difundidas desde las redes sociales del propio jefe municipal interino, quien accedió al cargo de concejal en las elecciones de 2021 por el Partido Colorado.

Cuestionan que, en vez de respaldar a la candidata oficial de la ANR, Elena Núñez Peralta, el intendente interino promueva abiertamente la candidatura opositora.

La denunciante, sería miembro del Clan Alcaraz, cuyo líder, Eladio Alcaraz (ANR) fue intendente del distrito y fue condenado por un millonario desvío de fondos.

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Candidatos a intendente de Mariscal Estigarribia.
Candidatos a intendente de Mariscal Estigarribia.

Esta representa la segunda denuncia presentada contra Molinas Agüero en lo que va de la semana. Días atrás, la candidata a la intendencia por la Lista 123, Carolina González Samudio, lo acusó de retener cédulas de identidad de miembros de comunidades indígenas, así como de agresiones con apoyo policial e incluso amenazas con arma de fuego.

Lea el documento presentado