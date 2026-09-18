Elecciones municipales: hoy vence el plazo para difundir encuestas y sondeos de votos

En el marco del cronograma electoral rumbo a las Elecciones Municipales 2026, este viernes 18 de septiembre marca el vencimiento de importantes plazos legales establecidos por la Justicia Electoral.

Hasta las 23:59 de la fecha se encuentra permitido difundir resultados de encuestas de opinión, en estricto cumplimiento del artículo 305 de la Ley Nº 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Vencido este plazo, queda prohibida la publicación de sondeos de intención de voto durante los quince días previos al día de los comicios, los cuales deben ir acompañados obligatoriamente de su respectiva ficha técnica.

Paralelamente, este viernes finaliza el periodo de control interno de materiales, útiles y documentos electorales. Esta tarea logística y de fiscalización estuvo a cargo de las Direcciones de Recursos Electorales, Logística Electoral y Recursos Humanos de la institución.

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De acuerdo con la agenda de la Justicia Electoral, el siguiente hito se cumplirá hasta el sábado 19 de septiembre de 2026, fecha límite establecida para que los Juzgados Electorales de las circunscripciones competentes realicen la integración de las mesas receptoras de votos, conforme lo dispone el artículo 177 de la Ley Nº 834/96.

Las elecciones municipales se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre de 2026 en 263 distritos de todo el territorio nacional.

En dicha jornada cívica se elegirá a las nuevas autoridades locales, intendentes y miembros de las Juntas Municipales, quienes asumirán funciones para el periodo legislativo y ejecutivo comprendido entre los años 2026 y 2031.