¿Con quiénes se reunirá Santiago Peña este lunes en EE. UU.? Conozca su agenda oficial

El presidente Santiago Peña desarrollará este lunes una serie de encuentros con representantes de empresas internacionales, fondos de inversión y organismos multilaterales en Estados Unidos, en el marco de su viaje oficial para participar del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La agenda difundida por el equipo de comunicación presidencial incluye reuniones orientadas a la atracción de inversiones, la promoción económica del país y el fortalecimiento de vínculos con actores del sector financiero y tecnológico.

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Agenda completa del mandatario para este lunes

09:00: reunión con representantes de Emerging Variant , firma de inversión enfocada en mercados globales.

10:00: encuentro con directivos de Scorpio Tankers , compañía internacional dedicada al transporte marítimo de productos refinados de petróleo.

11:00: reunión con miembros del directorio de Modirum Gespi , corporación especializada en tecnología avanzada, seguridad y defensa.

12:00: encuentro con autoridades de fondos de inversión y capitales de riesgo.

13:00: almuerzo de trabajo con altas autoridades de Bank of America .

14:00: participación en el Paraguay Investment Forum – Día 1, bajo el lema “Discover Paraguay” .

15:00: participación en el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

19:00: asistencia a la muestra cultural paraguaya “Kuña Guapa”.

Participación en la Asamblea General de la ONU

El mandatario se encuentra en Estados Unidos desde el 19 de septiembre para asistir al debate general del 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el 22 y el 26 de septiembre, además del 28 de septiembre, con la participación de representantes de los 193 Estados miembros.

Según la información oficial, el lema propuesto para este periodo es: “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

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Antes de llegar a Estados Unidos, Peña realizó una visita oficial a Venezuela, donde se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El encuentro culminó con la firma de un comunicado conjunto para fortalecer la cooperación, la economía y las bases de restablecimiento consular.

Será el viaje número 71 de Peña

Con este desplazamiento, Santiago Peña concretará su viaje internacional número 71 desde que asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto de 2023.

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La participación en la Asamblea General de la ONU se ha convertido en una actividad recurrente dentro de su agenda internacional.

En esta ocasión, el jefe de Estado viaja acompañado por una comitiva reducida, integrada, entre otros, por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.