Senado culmina audiencias y avanza hacia las ternas para la Defensoría del Pueblo

El proceso contó inicialmente con 67 postulantes. Según informó el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), cinco no concurrieron a las audiencias y dos renunciaron, por lo que finalmente fueron evaluados 60 participantes para los cargos en la Defensoría del Pueblo.

Zacarías Irún destacó la preparación de los postulantes y señaló que las exposiciones permitieron conocer distintas propuestas para fortalecer la institución encargada de la defensa de los derechos humanos y de los sectores más vulnerables.

Durante la última audiencia, los candidatos expusieron distintas propuestas vinculadas con el funcionamiento de la institución.

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Rocío González Galeano, abogada y funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), actualmente comisionada al MUVH, propuso una Defensoría del Pueblo “presente, medible y cercana a la ciudadanía”. Planteó fortalecer el acceso, la capacidad de respuesta, la prevención y la transparencia en la relación de la institución con otros organismos del Estado.

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Emiliano Gaspar Cantero Jacquet, abogado y funcionario de la Municipalidad de Asunción, planteó una reforma administrativa y la profesionalización del personal. También propuso la creación de una Red Nacional de Derechos y una Defensoría Digital.

Cantero Jacquet señaló además la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional, estimando un requerimiento de G. 19.100 millones, frente a un presupuesto que, según explicó, contempla unos G. 2.000 millones menos.

Félix Arístides Duré, asesor jurídico de la Municipalidad de Lambaré, hizo referencia a los recursos destinados a combustible, pasajes, viáticos y movilidad dentro de la institución. También planteó que todos los funcionarios cuenten con seguro médico y propuso establecer un convenio con la Senabico para contar con vehículos.

Por su parte, Alejandra Jesica Barrios Escudero propuso afianzar las relaciones interinstitucionales y cuestionó el elevado uso de acciones de amparo. Señaló que estos recursos deberían constituir una excepción y planteó la creación urgente de una mesa técnica para garantizar el derecho a una atención de salud de calidad y gratuita.

Nidia Pintos Benítez planteó capacitar a integrantes de las fuerzas públicas, incluyendo personal de la Prefectura Naval y agentes Lince, para detectar a personas con autismo. Su propuesta apunta a mejorar la respuesta institucional ante situaciones que involucren a personas dentro del espectro autista.

El Senado debe definir ahora las dos ternas

Concluida la etapa de audiencias, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá realizar la evaluación de los 60 postulantes que participaron.

Zacarías Irún adelantó que el próximo martes la comisión podría dictaminar sobre los cargos vacantes y poner a consideración de sus integrantes. Posteriormente, el pleno del Senado deberá seleccionar una terna para Defensor del Pueblo y otra para Defensor del Pueblo Adjunto.

Ambas ternas serán remitidas a la Cámara de Diputados, que tendrá la responsabilidad de realizar la elección definitiva.

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“Vamos a hacer la evaluación pertinente, vamos a poner a consideración de la comisión, seguramente en ocho días, el siguiente martes, y posteriormente a la plenaria”, explicó Zacarías Irún.

El senador destacó además el nivel técnico y jurídico de los participantes y valoró que hayan presentado distintas propuestas sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo.

Con la culminación de las audiencias públicas, el proceso deja atrás la etapa de presentación de los candidatos y entra ahora en la fase de evaluación, conformación de ternas y posterior definición en Diputados.