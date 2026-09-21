Senado tratará pensión para la madre de Rodrigo Quintana y podría quedar sancionada

De aprobarse en la Cámara Alta, el proyecto quedará sancionado por el Congreso y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.

La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), quien dijo en su momento que Quintana había sido presidente de la filial juvenil del PLRA en La Colmena, además de formar parte de su equipo político. El asesinato de Rodrigo Quintana se dio en medio de la denominada enmienda de sangre, que buscaba la reelección presidencial de Horacio Cartes.

El proyecto busca dar continuidad a la asistencia económica que el Estado había otorgado a la familia Quintana en 2017. En ese entonces, el Congreso aprobó una pensión graciable de G. 2.500.000 para Fidelino Quintana Ruiz, padre de Rodrigo. Sin embargo, tras su fallecimiento el pasado 28 de mayo, el beneficio quedó sin efecto.

Ahora, la propuesta plantea que la pensión sea otorgada a su viuda, Felicita Arrúa. Diputados aprobó el proyecto con 48 votos a favor y lo remitió al Senado.

Pensión para la madre de Rodrigo Quintana

En la exposición de motivos, Ávalos Mariño sostiene que el pedido responde a la necesidad de mantener la asistencia económica estatal para el núcleo familiar de Rodrigo Quintana, esta vez en la persona de su madre.

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El documento recuerda que Rodrigo Quintana falleció durante los acontecimientos registrados en la sede del PLRA en abril de 2017, en el contexto de las protestas contra el proyecto de enmienda constitucional que buscaba habilitar la reelección presidencial de Horacio Cartes.

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La propuesta también destaca que Rodrigo era dirigente juvenil de La Colmena y estudiante de Ingeniería Agronómica.

Con el dictamen favorable emitido recientemente por las comisiones del Senado, el proyecto queda ahora a consideración del pleno.

Si los senadores votan a favor, la iniciativa completará su trámite legislativo y quedará sancionada, al haber sido aprobada previamente por Diputados.