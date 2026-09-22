Crisis en Honor Colorado: Latorre y otros “princesos” responden a Alliana

En un intento de ensalzar el perfil de Raúl Latorre, uno de los que suena como posible dupla en la chapa presidencial en 2028, el vicepresidente Pedro Alliana soltó la controvertida frase, refiriéndose a los diputados como “80 princesos”, haciendo referencia presuntamente a que son muy quisquillosos y difíciles de contentar.

Esta mañana, antes de la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara Baja fue consultado sobre estas expresiones, ante lo cual intentó restarles connotación negativa, queriendo “salvar” a Alliana, con quien tiene intenciones de hacer dupla para el 2028.

“Yo lo conozco al compañero Mangui (Alliana) y sé del gran afecto que él les tiene no solo a los diputados, sino a la Cámara en general, porque él estuvo aquí 10 años, fue en varias ocasiones presidente de la Cámara de Diputados y muchos de los que estamos aquí fuimos su compañero”, dijo Latorre justificando las expresiones.

“Yo sé que la expresión vino con muchísimo afecto”, acotó el presidente de la Cámara Baja.

Latorre agregó que hoy los esfuerzos están puestos en las elecciones del próximo 4 de octubre, y que las diferencias surgen por el crecimiento que tuvo Honor Colorado en los últimos tiempos: “El movimiento Honor Colorado creció muchísimo y concentra a la absoluta mayoría no solo de la dirigencia partidaria, sino de los votos colorados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diputado Liberal pidió a Alliana medir sus palabras

El que no lo tomó así fue el diputado Carlos María López (PLRA, Nuevo Liberalismo), que le reclamó públicamente durante su intervención en oradores a Alliana.

“Me gustó mucho la expresión del diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo), al tratarnos de distinguidos colegas. No es el adjetivo que utilizó el vicepresidente de la República al referirse a los colegas la vez pasada”, reclamó López.

Seguidamente, le exigió al nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene aspiraciones presidenciales, a eligir mejor sus calificativos.

“Quiero pedirle al vicepresidente que utilice los adjetivos correspondientes para tratarles a los colegas del Parlamento”, afirmó.

De hecho, la semana pasada la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) le había recordado a Alliana no solo su condición de “exprinceso”, ya que hasta 2023 fue diputado, sino también que ahora le enchufó a la ciudadanía su “princesa”.

Esto haciendo referencia a su esposa, la diputada cartista “cero voto” y cero intervenciones ante el pleno en tres años en la banca, Fabiana Souto (ANR, HC), la cual llegó desde la suplencia, en reemplazo del actual director de Yacyretá, Luis Benítez.