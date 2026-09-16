Oficialismo busca apaciguar las aguas tras el “cortocircuito” entre Cartes y Alliana por la candidatura a vicepresidente

Las crecientes fricciones internas en el movimiento oficialista Honor Colorado —la fuerza hegemónica de la Asociación Nacional Republicana (ANR)— alcanzaron un punto de tensión luego de un contrapunto público entre sus principales líderes. El detonante fue el anuncio del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien impulsó al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, como el compañero de fórmula presidencial de Pedro Alliana.

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En respuesta, el propio Alliana utilizó sus redes sociales para marcar cancha y rectificar el cronograma, aclarando que la chapa definitiva recién se definirá tras las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

El equilibrio en el timón: “¿Quién manda a quién?”

La maniobra de adelantar nombres para la vicepresidencia generó una aparente colisión de liderazgos en el tablero colorado. Mientras en la prensa y los círculos políticos se interpretó el mensaje de Alliana como un directo freno institucional a Cartes para dejar en claro quién encabeza la chapa, desde el Senado intentan rebajar los decibeles de la disputa.

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“Estoy convencido de que cada sector siempre va a tener sus preferencias sobre una eventual integración de la fórmula presidencial, y es lo que pasó en los últimos meses. Tanto gobernadores, senadores, diputados como el presidente del partido expresaron sus posiciones”, argumentó Núñez durante una entrevista con ABC Cardinal.

Para el titular del Legislativo, conviene desvincular la aspiración política del proceso formal. “Una cosa es una preferencia política y otra la decisión sobre la integración de una fórmula en otra instancia. Pedro Alliana viene sosteniendo públicamente que dará a conocer a su compañero después del 4 de octubre; ese es el calendario que él mismo ratificó. Me parece útil terminar con esa discusión de ‘quién manda’ o ‘quién desafía a quién’. Somos compañeros de casi 20 años de lucha”, insistió Núñez.

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Diálogo pragmático vs. ruptura irreversible

Pese al tono conciliador del oficialismo, analistas del ámbito político insisten en que el gesto de Cartes cruzó una línea de autoridad que obligó al binomio gobernante (Peña/Alliana) a sentar una postura de independencia. Esta situación situaría al movimiento en un escenario de tensión con alto costo político.

Frente a la tesis del “camino sin retorno”, Núñez negó enfáticamente que se haya traspasado algún límite crítico y apeló al pragmatismo histórico del coloradismo. “Yo no creo en eso para nada; no creo que se haya cruzado el Rubicón”, afirmó.

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“Hay una alta capacidad de diálogo, de amistad y de aprecio entre todos los actores que va a primar. Por un lado, un presidente del partido dijo una preferencia y, por otro, un candidato ratificó lo que venía diciendo públicamente”, agregó.

Núñez recordó antecedentes de pujas internas que terminaron resolviéndose por la vía de la negociación, subrayando que la prioridad del momento no es la chapa para 2028, sino el mapa territorial inmediato.

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“En un movimiento grande hay diferentes opiniones y hay que respetarlas. Acuérdense de que en su momento hubo candidaturas que se bajaron para consolidar otras opciones. Lo primero a lo que se va a apelar es al diálogo, y se está conversando”, aseguró.

🔴Crisis entre Cartes y Peña: "Yo no creo que se haya pasado el Rubicón"



📌El senador Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Congreso Nacional, manifestó que la situación entre Horacio Cartes y Santiago Peña no es un punto sin retorno.



"Acá no hay que menoscabar la capacidad de… pic.twitter.com/KiCaK6Ve3E — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 16, 2026

Con la mirada puesta en el 4 de octubre

Con el telón de fondo de los comicios municipales, el movimiento busca blindar sus bases territoriales y enfocar la energía electoral en retener las alcaldías.

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Las recientes fotografías de gobernadores, senadores y diputados alineándose con las figuras del Ejecutivo forman parte, según la dirigencia, de una dinámica de consulta interna que no excluye la autoridad de la Junta de Gobierno. “Nadie salió de Honor Colorado; todos seguimos en el mismo equipo”, remarcó Núñez para desacreditar los rumores de fuga o deserción de bancadas.

“La dirigencia va a posibilitar la victoria en más de 170 municipios a nivel país, y ahí el único dueño es el Partido Colorado. Ningún otro equipo político tiene la fortaleza de estar debatiendo por la vicepresidencia a esta altura. Nos vamos a aguantar como siempre lo hacemos y vamos a llegar a un acuerdo”, finalizó el titular del Congreso Nacional.