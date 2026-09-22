Denuncian presiones a docentes por parte del ministro del MEC y del gobernador de Guairá, César Sosa

El diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo) afirmó que ya se entiende el porqué nuestro país está con niveles por el piso en la prueba de calidad educativa PISA, si el propio ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, en vez de dedicarse a su labor, se dedica a “apretar” a docentes para que voten por candidatos de la ANR.

“Jamás vamos a mejorar la evaluación de la prueba PISA cuando el propio ministro de Educación se va al departamento de Itapúa, específicamente al distrito de Encarnación, a arengar electoralmente a los docentes, a humillarlos. Porque en una reunión les quitó los celulares a los docentes”, denunció Pereira Rieve hoy durante la etapa de oradores de la sesión ordinaria del Diputados.

El hecho de quitar los celulares no puede evitar ser comparado con el proyecto de ley (que tendrá sanción ficta esta semana) para prohibir el uso de celulares en las instituciones educativas a nivel país, aunque en este caso, se usó como “plan piloto” para evitar que se filtre el presunto apriete.

“Ahora les quita el celular (a los docentes) para humillarles, retarles, reclamarles y bajarles la orden de que tienen que alinearse al candidato oficialista”, acotó Pereira, sin restarle tampoco cuota de culpa a ciertos docentes, que podrían admitir esas presiones porque precisamente le deben sus cargos a políticos.

“Los que aceptan esa presión es porque tal vez no entraron al cargo por capacidad, sino por amiguismos, y eso se ve reflejado en varios lugares del departamento de Itapúa y es preocupante”, cuestionó Pereira.

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No obstante, sí respaldó a los docentes que si tienen formación y están en los cargos por méritos propios, y los instó a no ceder a las presiones. Lamentó que, mientras siga este sistema, seguiremos teniendo un lamentable desempeño educativo a nivel mundial.

“Muchos docentes no van a querer ni formarse ni capacitarse, sino simplemente alinearse al partido político de turno para sostenerse en el cargo o llegar a un cargo de confianza donde el concurso muchas veces no es respetado. Y hablo por los demás, por los otros docentes, por los que no se alinean, por los que se forman, por los que estudian, por los que gastan, los que invierten dinero en su formación, pero lastimosamente el padrinazgo político no les alcanza para poder llegar a cargos de mejor representación”, afirmó.

Constancia también apunta al “Superman” Cesarito Sosa

Una denuncia similar de apriete, direccionamiento y nepotismo a docentes, pero en el departamento de Guairá, formuló la diputada María Constancia Benítez (PLRA, Frente Radical) contra el presidente del Consejo de Gobernadores, el cartista-peñista, César “Cesarito” Sosa.

La diputada guaireña denunció que en su departamento también están repartiendo rubros docentes con criterios proselitistas y hasta nepotistas.

“He recibido varias denuncias de docentes de mi querido departamento de Guairá, en las que señalan irregularidades en la asignación de rubros docentes. ¿Quiénes les dan esto sin estar en los bancos de datos?. Sin siquiera tener todavía algunos su título", denunció la diputada.

La misma respondió a esa consulta, señalando que “quién está metiendo la mano y de paso la pata, nada más y nada menos, es el gobernador de Guairá, Cesarito Sosa”.

La misma apuntó al presidente del Consejo de Gobernadores, quien además tiene aspiraciones de ser la dupla en la chapa presidencial del oficialismo en 2028 junto a Pedro Alliana, como el principal impulsor de estas irregularidades.

“Ha’engo (Cesarito Sosa) omoingemintemara algo, omoinge la icuchara ikatuhaguaicha ojesentí siempre el Superman del departamento y así también del país (Él tiene que meter siempre algo, mete su cuchara para poder sentirse siempre el Superman)”, dijo Benítez insistiendo sobre la supuesta injerencia del gobernador.

También dijo que tiene denuncias concretas de que “la supervisora de Yataity, contrata a su propia hija, una que ni siquiera está en el banco de datos” y eso es nepotismo, ante lo cual le exigió a la supervisora regional del MEC, Nora Maidana, que tome intervención en todos los casos, de lo contrario, habrá denuncia formal.