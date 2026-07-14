María Constancia Benítez apunta al gobernador Sosa por intentos de despojo de tierras en Guairá

La diputada María Constancia Benítez (PLRA) presentó en la etapa de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha una grave denuncia que salpica indirectamente al gobernador cartista de Guairá, “Cesarito” Sosa, sobre un presunto plan de despojar de terreno del Indert, a través de familiares y allegados del jefe departamental, que claramente por su buen pasar económico no son beneficiarios.

“Familias de muy escasos recursos de la compañía Perulero 14 de mayo están viendo comprometidas sus tierras debido a solicitudes de compra ante el Indert presentadas por personas con alto poder adquisitivo. Específicamente estoy hablando de Rosana Beatriz Sosa Fariña, Adela Beatriz Sosa Fariña y Guido Luis Cristaldo Montiel, con número de expediente y todo, del año 2023″, comenzó denunciando Benítez.

El dato relevante es que Rossana Beatriz y Adela Beatriz Sosa Fariña son hermanas del actual gobernador cartista “Cesarito” Sosa Fariña, a quienes incluso en las pasadas internas las ubicó en la lista de suplentes de concejales municipales de Villarrica.

La misma señala que los pobladores tienen toda la documentación respaldatoria sobre la titularidad de las tierras en cuestión, pero que los allegados del gobernador estarían pretendiendo comprar supuestos excedentes en el sitio, en contubernio con funcionarios del Indert.

“Solicito formalmente al presidente del Indert (Francisco Carlos Ruiz Díaz López) que investigue de inmediato y verifique con rigurosidad el cumplimiento de los requisitos legales de estos expedientes. Así como también el trabajo que está realizando el director del Indert (en Guairá), abogado Alcides Mercado, personas de confianza del gobernador, quien facilita estos atropellos", denunció la legisladora.

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Diputada expuso documentos

La misma expuso documentación sobre las solicitudes presentadas por las hermanas del Gobernador el mismo año en que este asumió, y sostuvo que una vez que tenga la documentación concreta analizaría una denuncia más concreta, a la par de recordar a las autoridades del Inder que “la tierra debe cumplir sus funciones sociales y no convertirse en un privilegio político y económico”.

“Ahí está que la propiedad tiene título del año 73. La gente tiene y está teniendo (su título) y está su plano”, expuso, aunque remarcó que los más triste es que la familia Sosa Fariña es “gente pudiente y les quieren despojar de su tierra a esta gente”.

La diputada María Constancia Benítez terminó su intervención exigiendo al Indert investigar el caso y dirigiéndose directamente al Gobernador cartista y con aspiraciones a la vicepresidencia en 2028.

“Le pido de corazón a la familia Sosa Fariña y especialmente al gobernador Cesarito Sosa, que deje en paz a esta gente necesitada, porque ellos no necesitan. Tova oî pende ayurare (frase en guaraní para referirse a la falta de vergüenza) familia Sosa Fariña para hacerle este desalojo y, aparte, están pidiendo excedente de esta gente”, sostuvo.