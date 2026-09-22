Diputados cartistas siguen ninguneando iniciativa para prohibir matrimonio con menores

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), solo una veintena de países siguen admitiendo legalmente el matrimonio con menores de edad, entre ellos Paraguay, cuya Ley N° 5419/15 establece las excepciones que permiten que adolescentes de 16 años puedan contraer matrimonio de forma legal.

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Sin embargo, a los cartistas parece no molestarles que adolescentes se unan en matrimonio a pesar de no estar aún preparados para la responsabilidad, por lo cual abogan por el rechazo de la iniciativa.

Según mencionan las proyectistas Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo), Johanna Ortega (Partido País Solidario) los diputados de Yo Creo, Guillermo Rodríguez y Walter García, y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se reportaron 7.108 adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años en situación de matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados.

Agregan que, de esos más de 7.100 casos, 6.335 (89,1%) se encontraban en unión de hecho y 773 (15,5%) estaban casadas.

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A pesar de la alarmante cifra, el diputado Miguel Del Puerto, líder de la bancada cartista, sin ninguna argumentación pidió la postergación del proyecto de ley por 30 días más y gracias a la mayoría cartista fue postergado.

Lo que busca la iniciativa

La iniciativa legislativa pretende eliminar la ambigüedad que ahora permite el matrimonio legal desde los 16 años, aunque, según datos del propio Gobierno, se reportan miles de casos de “unión de hecho” desde los 15 años, lo que constituye en la realidad una normalización y consentimiento del abuso de menores.