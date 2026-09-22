Diputados cuestionan “desvirtuado” proyecto de emergencia para el IPS y apuntan al rechazo

El análisis del proyecto de ley “Que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad” vuelve a la Cámara de Diputados para un tercer trámite luego de las modificaciones introducidas por el Senado.

Este martes, tras una reunión entre autoridades del IPS y comisiones asesoras de la Cámara Baja, legisladores tanto de la oposición como del oficialismo criticaron los drásticos cambios que hizo la Cámara Alta a una propuesta cuyo espíritu original era sanitario.

Moción de rechazar y empezar de cero

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) calificó de “desleal” el actuar del Senado y sostuvo que las modificaciones abarcan áreas extremadamente complejas, como gestión de cobro, patrimonio y depósitos, que requieren análisis técnico exhaustivo y no discusiones a la ligera.

“Nos parece totalmente desleal eso, porque eso no se hace. Es un proyecto que incluye un montón de cosas relativas a gestión de cobros, a tema de patrimonio, a depósito, a contratación de personal... y nosotros no podemos opinar. Nosotros algunos estamos en la línea que esto hay que rechazar y hay que comenzar a hacer un nuevo proyecto. Porque esto, al ser desvirtuado totalmente, la Cámara de Diputados ya no puede hacer nada”, enfatizó Vallejo.

Además, la parlamentaria informó la existencia de un dictamen adverso enviado por el sector bancario respecto al alcance de las nuevas figuras financieras planteadas.

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“Tenemos un dictamen de la Asoban que pide el rechazo de la ley. Dice que hay muchos instrumentos que son instrumentos válidos, pero que deben establecerse limitaciones y demás... eso más todavía nos llama la atención, porque hay gente que entiende de esto y ya da un dictamen negativo”, añadió la legisladora.

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“El origen sanitario murió definitivamente”

El diputado opositor Raúl Benítez (PEN) apuntó que el proyecto redactado inicialmente en Diputados respondía a la urgencia de abastecer a la institución de insumos y medicamentos. Sin embargo, acusó a la Cámara de Senadores de modificar el texto para favorecer intereses particulares en el ámbito financiero.

“El origen de lo sanitario con la versión Senado murió definitivamente. O sea, eso no existe dentro de este proyecto de ley. Lo que llega al Senado tiene completamente otra razón de ser. Acá, una vez más, ese proyecto que nació con la idea de poder facilitar la compra de medicamentos para los asegurados, terminó enterrado ¿por quiénes? Por un grupo que está priorizando ahora el negocio financiero”, aseveró .

Asimismo, advirtió que la llegada del texto en un tercer trámite constitucional, impide a los diputados hacer modificaciones.

“Al llegar por tercer trámite, los diputados no tenemos la posibilidad ni siquiera de retocar. Es o aceptar o rechazar. O sea, ellos nos ataron de manos para que nosotros ni siquiera podamos editar alguna letra del proyecto que viene de Senado. Entonces, evidentemente parece una jugada para poder acomodar esto a los intereses de un grupo que sabemos tuvo muchos favores en este periodo constitucional”, manifestó.

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Cuestionamiento desde el oficialismo

La molestia no se limitó a la bancada opositora. El diputado colorado Yamil Esgaib (ANR - HC) también cuestionó el procedimiento del Senado, indicando que se ignoró el objetivo central con el que se impulsó la emergencia en la Cámara Baja.

“Recibimos del Senado una modificación prácticamente total de lo que habíamos hecho nosotros. El quebranto principal que teníamos desde la Cámara de Diputados era la posibilidad de que la nueva administración del IPS tenga la capacidad y la posibilidad de hacer las compras de medicamentos, principalmente, y de arreglos de estructura. A partir de ahí eso cambió totalmente”, expresó Esgaib.

El legislador oficialista consideró probable la postergación o el rechazo definitivo de las modificaciones en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Hoy no se trata y posiblemente en 15 días tampoco, y posiblemente se rechace. Podríamos inmediatamente presentar otra ley, correctamente, como debe ser, pero con el respeto que se merece la Cámara de Diputados. No puede ser que el Senado nos envíe una ley prácticamente nueva, totalmente desvirtuada de lo que nosotros iniciamos”, concluyó.

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