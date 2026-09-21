Emergencia en IPS: Derlis León va mañana nuevamente a Diputados por cuestionado proyecto

Aprovechando la concurrencia del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) de forma directa le preguntó qué versión prefiere del proyecto de ley “que declara en estado de Emergencia” al IPS que deben estudiar en Cámara Baja. En el Senado realizaron cambios al proyecto para apuntalar al banco del grupo Vázquez SAE, (Ueno Bank) exsocios comerciales de Santiago Peña.

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“Yo no sé si fuimos ingenuos o no, nuestro foco en nuestro pedido o en nuestra solicitud y aprobación de la media sanción de la emergencia estaba focalizado en dos cosas: 1) Contratación de más personales de blanco y 2) simplificar las compras públicas de medicamentos e insumos para que la gente encuentre en IPS lo que requiere. Y nosotros estábamos muy contentos con esta herramienta. Sin embargo, en el Senado modificaron completamente y ellos le dieron un cariz financiero”, apuntó Meza.

Si bien Meza no ahondó a qué “cariz financiero” se refería, el proyecto, en su versión Senado tiene cuestionamientos, como que, con la excusa de la “emergencia sanitaria”, incluyeron al final y bien escondidos dos artículos (17 y 18) controvertidos.

Estos buscan elevar los topes actuales para seguir entregando más dinero a Ueno Bank, que ya llegó al límite legalmente permitido de fondos que puede captar en concepto de bonos y Créditos de Depósitos de Ahorro (CDA) de IPS.

Ante esto, Meza le hizo una pregunta muy concreta y directa: “La pregunta obligada es ¿cuál de las versiones es lo que a usted le interesa?“.

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Ante lo directo de la consulta, se esperaría una respuesta clara y concreta de León; sin embargo, fue ambiguo diciendo que finalmente ambas iniciativas le parecen bien.

“La ley de emergencia que se estableció, y agradecemos por eso tanto a la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, por un punto nos permitiría subsanar en parte el problema y reponiendo con más agilidad, por sobre todo nuestras renuncias, la posibilidad de contratar médicos y personal de enfermería”, dijo León.

El otro aspecto que les interesa y que están contemplados en ambos aspectos es la flexibilidad para realizar licitaciones.

“El otro punto de abreviar pasos en las compras también lo estamos discutiendo, por eso, es una situación que bien lo apuntó el senador Dionisio Amarilla, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también tiene que formar parte de esta discusión”, acotó León.

De todos modos, concluyó diciendo que “cualquiera de las herramientas a nosotros nos significaría la posibilidad de ser más ágiles y tener respuesta ante la situación que todos conocen” de emergencia.

Nueva convocatoria para mañana

Para dar su parecer de forma concreta sobre el proyecto de emergencia del IPS, que se encuentra pendiente de su tratamiento en tercer trámite en Diputados, el titular de IPS, Derlis León está citado otra vez mañana ante cuatro comisiones, que deben dictaminar.

La convocatoria es para las 8:00 en la sala de reuniones de la Comisión de Presupuesto, pero donde también están citados integrantes de las comisiones de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; la de Justicia, Trabajo y Previsión Social; y la de Asuntos Economicos y Financieros.

El proyecto de ley no figura en el orden del día de la sesión de mañana de Diputados, fijada para las 9:00, pero no se descarta que si tiene dictamen y el cartismo pretende atropellar, puedan convocar a sesión extraordinaria.

Grupos de jubilados se pronunciaron en contra del proyecto, señalando que sería como darle otra vez un cheque en blanco a los mismos administradores que permitieron el manejo corrupto y sobre todo alertan que una vez más se buscaría favorecer a los “amigos del poder de turno”.