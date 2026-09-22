Fuerza Aérea confirma que novio de la hija de Peña integró comitiva presidencial

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó el sábado pasado a su colega de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. El país sudamericano transita un periodo de cambios profundos tras la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero pasado. Actualmente, Maduro enfrenta en el país norteamericano cargos de narcotráfico, conspiración y narcoterrorismo.

El juicio está programado para iniciarse el 1 de junio de 2027. El proceso legal se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la dirección del juez Alvin Hellerstein.

Peña y Delcy acordaron iniciar la normalización de las relaciones diplomáticas cortadas en enero de 2025.

En las imágenes difundidas por medios de comunicación venezolanos que cubrieron la llegada de Peña a Caracas se observó a Lautaro Cuevas Irala -pareja de Costanza Peña, hija del mandatario- junto a la comitiva oficial durante el protocolo de desembarque y embarque del avión presidencial en Venezuela. Cuevas no es funcionario público y tampoco su nombre figura en el decreto Nº 6939, que integra la comitiva oficial que acompañó al Presidente a Venezuela y Estados Unidos de América.

Conforme a los datos, Costanza Peña cursa la carrera de Economía Financiera e Historia en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De Venezuela, Peña viajó con destino a Nueva York, Estados Unidos de América, para participar del Debate General de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará desde este 22 de setiembre al sábado 26 de septiembre, y concluirá el lunes 28 de septiembre de 2026.

Este evento reúne en Nueva York a los jefes de Estado, primeros ministros y representantes diplomáticos de los 193 Estados miembros para exponer sus prioridades globales. Está previsto que Santiago Peña dé su discurso mañana 23 de septiembre a las 11:10 (hora de Paraguay).

Lea más: ¿El novio de la hija de Santiago Peña integró la comitiva oficial a Venezuela?

Consultado sobre el punto, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Julio Fullaondo Céspedes, confirmó que Cuevas Irala “formó parte de la comitiva del Presidente que viajó a Estados Unidos”.

“El Presidente de la República tiene la facultad de invitar a miembros de su familia para participar en la conferencia en Naciones Unidas”, expresó.

El jefe castrense, agregó: “Él (Cuevas) es parte de la familia del señor Presidente. Y efectivamente viajó con el señor Presidente y su familia, además de las autoridades que le acompañaron”.

Lea más: Hija de Santi ostenta en redes su vida de lujos, viajes y educación en EE.UU.

No genera gasto adicional, dice jefe castrense

En otro momento, el general Julio Fullaondo aclaró que el hecho de que Cuevas Irala integre la comitiva oficial no genera ningún gasto adicional para el Estado. “El avión viajó para llevar al señor Presidente, su familia, y las autoridades. Pero el hecho de que él viaje como parte de la comitiva no genera ningún gasto adicional para la Fuerza Aérea”, recalcó.

Integrantes de la comitiva oficial

La comitiva oficial, conforme al Decreto Nº 6939, que acompaña al presidente Santiago Peña y a la primera dama Leticia Ocampos, es la siguiente: