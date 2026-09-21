Peña dice a banqueros de EE.UU. que Paraguay “vive un excelente momento económico”

De acuerdo a un informe oficial de la Presidencia de la República, el jefe de Estado, Santiago Peña,se reunió hoy con representantes de Bank of America “para conversar sobre el excelente momento económico que vive Paraguay”. El reporte no indicó más detalles sobre los representantes del banco norteamericano.

El informe refiere que el “Gobierno del Paraguay destacó el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica y un clima de negocios cada vez más atractivo, factores que —sumados a un crecimiento sostenido cercano al 5% - 6% anual— despiertan un creciente interés internacional”.

La reunión con los banqueros es al margen de la visita oficial de Santiago Peña a Nueva York, Estados Unidos de América, para participar del Debate General de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará desde mañana, 22 de setiembre al sábado 26 de septiembre, y concluirá el lunes 28 de septiembre de 2026.

Este evento reúne en Nueva York a los jefes de Estado, primeros ministros y representantes diplomáticos de los 193 Estados miembros para exponer sus prioridades globales. Está previsto que Santiago Peña dé su discurso el miércoles 23 de septiembre a las 11:10 (hora de Paraguay).

Seguidamente, el reporte de la Presidencia señala que “Paraguay ofrece hoy oportunidades concretas para invertir, producir y crecer”. “A esto se suma la creciente capacidad logística del país y su potencial para consolidarse como hub regional, impulsado por obras estratégicas como la Ruta Bioceánica”, apunta el informe oficial. “El Paraguay está abierto al mundo y preparado para crecer”, acota.

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Frondosa delegación oficial, entre ellos Baruja

Conforme al decreto N° 6939, fechado el 18 de setiembre, refiere que la delegación oficial que acompaña al presidente Peña está integrada por la primera Dama, Leticia Ocampos; el canciller nacional. Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; y el ministro de Economía, Óscar Lovera.

Integran además, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el ministro de Mitic, Gustavo Villate; el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo; y la coordinadora de la Oficina de la Primera Dama, Antonella Albertini; y el asesor de la Presidencia, Rodrigo Maluff.

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La delegación concluye con el director general del Ceremonial del Estado, Lucas Strubing; y el TCnel. Oscar Armando Sostoa, jefe de seguridad del Presidente.

Peña habló en Paraguay Investment Forum

También en el marco de su visita a Nueva York, Santiago Peña participó en el encuentro, organizado junto con Bank of America y J.P. Morgan, que “busca conectar al sector empresarial paraguayo” con instituciones financieras, fondos de inversión y compañías internacionales. La agenda aborda sectores estratégicos como energía limpia, agronegocios, bioeconomía, forestación, infraestructura, servicios financieros y manufactura avanzada.

Durante su intervención, Peña recordó que hace 14 años llegó por primera vez a Nueva York como funcionario del Banco Central, cuando Paraguay prácticamente no figuraba en el radar de los mercados internacionales. Frente al escenario actual. Destacó el camino recorrido para fortalecer la estabilidad, las instituciones y las condiciones para la inversión. “Paraguay está aquí para el largo plazo. No estamos aquí para buscar el camino más corto hacia el éxito”, expresó.

Señaló que la próxima etapa apunta a ampliar la matriz productiva hacia la industria, los servicios y las nuevas tecnologías, aprovechando especialmente la disponibilidad de energía renovable. También remarcó la importancia de que el capital nacional acompañe este proceso: “El mejor testimonio para demostrar que Paraguay está haciendo bien las cosas es ver a paraguayos invirtiendo en Paraguay”.

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Banquero destaca potencial energético

De acuerdo al informe oficial, el presidente del Global Corporate and Investment Banking de Bank of America, Alexander Bettamio, destacó el potencial de los recursos hidroeléctricos de Paraguay como una ventaja estratégica para el desarrollo de la industria, la manufactura y la infraestructura digital, además de valorar la estabilidad, los costos competitivos, el régimen tributario y la credibilidad construida por el país ante la comunidad financiera internacional.

La primera jornada, “Discover Paraguay”, se desarrolló en el Bank of America. Este martes, el foro continuará en J.P. Morgan con “Invest in Paraguay”, que incluirá conversaciones sobre el ecosistema de inversiones y reuniones entre empresas paraguayas y participantes internacionales para avanzar hacia acuerdos y nuevas oportunidades de negocios.